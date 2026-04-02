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    Nordex stärkt Marktposition: N175-Weltpremiere und 77 MW-Aufträge

    Nordex stärkt Marktposition: N175-Weltpremiere und 77 MW-Aufträge
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex stärkt seine Marktposition in Deutschland: Gleich mehrere Aufträge und eine Weltpremiere unterstreichen die technologische Ausrichtung und operative Pipeline des Turbinenherstellers. In Nordrhein-Westfalen sicherte sich Nordex zwei Aufträge über zusammen 77 MW: Für den Bürgerwindpark Peckelsheim hat Max Bögl sechs Anlagen des Typs N163/6.X bestellt (42 MW). Die Turbinen werden auf 164 Meter hohen Hybridtürmen errichtet; Beginn der Installation ist für Frühjahr 2027 vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme noch 2027. Parallel erhielt Nordex von der STAWAG Energie GmbH den Auftrag für fünf N163/6.X-Anlagen (35 MW) für den Windpark Frettertal im Sauerland. Baubeginn ist für Sommer 2027 geplant, die Inbetriebnahme für Anfang 2028. Beide Verträge beinhalten langjährige Servicevereinbarungen über 20 Jahre, was die Aussicht auf wiederkehrende Serviceerlöse verbessert.

    Technologieoffensive: Weltpremiere mit N175

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    Einen technologischen Meilenstein markiert die Inbetriebnahme des Windparks Mahlsdorf in Brandenburg. Dort sind erstmals zehn Anlagen des neuen Typs N175/6.X auf 179 Meter hohen Hybridtürmen ans Netz gegangen. Mit einer Gesamtleistung von 68 MW und 175-Meter-Rotoren zielt das Projekt auf hohe Energieerträge bei moderaten Binnenwindszenarien; Nordex hebt damit seine Strategie hervor, durch größere Rotoren und hohe Türme auch in weniger windstarken Regionen ökonomisch attraktive Erträge zu erzielen. Betreiber UKA erwartet eine deutliche Wettbewerbsstärkung für künftige Ausschreibungen; der Park soll rund 52.000 Drei-Personen-Haushalte versorgen.

    Geschäftsmodell und Marktwirkung

    Die Kombination aus Turbinenlieferungen, Errichtung und langfristigen Serviceverträgen spiegelt Nordex’ integrativen Ansatz wider: Anlagenverkauf geht Hand in Hand mit After-Sales, was Margen stabilisieren und Cashflow planen hilft. Die wiederholten Aufträge aus Deutschland — darunter mit langjährigen Partnern wie Max Bögl und UKA — signalisieren eine robuste Inlandnachfrage nach hochgebauten Onshore-Lösungen. Hybridturm-Designs, Fertigungskapazitäten in mehreren Ländern und ein globales Service-Netz stützen die Wettbewerbsfähigkeit.

    Corporate-Details

    Nordex weist in seiner Mitteilung auf eine installierte Basis von über 64 GW in mehr als 40 Märkten sowie einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR für 2025 und mehr als 11.100 Beschäftigte hin. Zudem veröffentlichte das Unternehmen eine Aktualisierung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §41 WpHG: Die neue Gesamtzahl beträgt 236.849.154 (Stichtag 31.03.2026).

    Fazit

    Die jüngsten Aufträge und die Premiere des N175 zeigen Nordex’ Fokus auf technische Differenzierung und langfristige Serviceerträge. Für Anleger und Branchenbeobachter sind insbesondere die Fortschritte bei Hybridturm-Lösungen und die anhaltende deutsche Projektnachfrage signalgebend für die kurz- bis mittelfristige Geschäftsentwicklung.



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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 43,71EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



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