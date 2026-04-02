ElringKlinger-HV: 0,15 € Dividende, virtuelle Teilnahme & Vergütungsreform

Wesentliche Tagesordnungspunkte betreffen Jahresabschluss und Ausschüttung, Entlastungen, Prüfungsmandat, Vergütungsthemen sowie Änderungen der Vergütungssysteme. Jahresabschluss, Konzernabschluss sowie Lage- und Aufsichtsratsbericht für 2025 werden vorgelegt; der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits festgestellt, sodass keine Beschlussfassung notwendig ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 9.503.998,50 Euro vollständig als Dividende auszuschütten – 0,15 Euro je Aktie (63.359.990 Aktien). Auszahlungstermin ist der 15. Mai 2026.

ElringKlinger lädt zur 121. ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 (10:00 MESZ) ein – die Sitzung findet rein virtuell statt. Als Ort im Sinne des Aktiengesetzes ist das Werk 2 in Dettingen/Erms angegeben; Aktionäre können jedoch nur per Internet über ein zugangsgeschütztes InvestorPortal teilnehmen, abstimmen und Rederechte per Videokommunikation ausüben. Anmelde- und technischen Fristen sind strikt: Anmeldung und Eintragung im Aktienregister bis spätestens 5. Mai 2026 (24:00 MESZ); das Portal steht ab 11. April zur Verfügung.

Weiterhin werden Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 vorgeschlagen. Als Abschlussprüfer für 2026 empfiehlt der Aufsichtsrat die Deloitte GmbH, Stuttgart; vorsorglich soll Deloitte auch als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt werden – vor dem Hintergrund noch nicht endgültig geregelter CSRD-Umsetzungsgesetze.

Aufsichtsrat und Vorstand legen den geprüften Vergütungsbericht 2025 zur Billigung vor. Zudem schlagen sie eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütung vor: höhere Honorare für Ausschussmitgliedschaften (Prüfungsausschuss künftig 15.000 Euro, Personalausschuss 10.000 Euro; Vorsitz im Prüfungsausschuss 30.000 Euro, im Personalausschuss 20.000 Euro) bei unverändertem Sitzungsgeld von 1.000 Euro pro Teilnahme.

Bedeutend sind die Änderungen im Vorstandvergütungssystem: Kurzfristiger Anreiz (STI) soll künftig anhand Zielplanung (Planzahlen vs. Ist) für adjusted EBIT und operativen Cashflow bewertet werden; Long-Term-Incentive (LTI) wird als Performance-Share-Plan mit dreijähriger Performance- und einjähriger Warteperiode ausgestaltet. Finanzkennzahlen (ROCE, EBIT-Marge, Umsatzwachstum) werden künftig ergänzt durch messbare ESG-Ziele. Zugleich senkt der Aufsichtsrat die Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden von 3,5 Mio. auf 3,2 Mio. Euro. Das neue System tritt überwiegend ab 1. Januar 2027 in Kraft; für Neuberufene nach 1. Januar 2026 gilt es rückwirkend ab 1. Januar 2026.

Technische und formale Hinweise zur Stimmrechtsausübung (elektronische Briefwahl, Bevollmächtigung, Fristen für Gegenanträge, Stellungnahmen und Rederechte) sind ausführlich geregelt. Zusätzlich kündigt ElringKlinger die Veröffentlichung des Quartalsberichts Q1 am 7. Mai 2026 in Deutsch und Englisch an. Zum Zeitpunkt der Einberufung sind alle 63.359.990 Aktien stimmberechtigt. Datenschutzhinweise und weitere Unterlagen sind online abrufbar.

Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 5,045EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.