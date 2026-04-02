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    Scout24 beschleunigt Aktienrückkauf — Amundi rutscht unter 5 %

    Scout24 beschleunigt Aktienrückkauf — Amundi rutscht unter 5 %
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 hat Ende März seine laufenden Aktienrückkäufe fortgesetzt: In der Woche vom 23. bis 27. März 2026 erwarb das Unternehmen 100.282 eigene Aktien über ein von Scout24 beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich an organisierten Handelsplätzen und multilateralen Handelssystemen (MIC-Codes CEUX, TQEX, XETA). Die gewichteten Durchschnittskurse lagen dabei zwischen rund 63,35 und 64,64 Euro je Aktie; die jüngste Tranche dürfte Scout24 damit brutto rund 6,4 Millionen Euro gekostet haben. Seit dem Start des Programms am 5. Januar 2026 beträgt das kumulierte Rückkaufvolumen nun 1.039.926 Aktien.

    Setzt man die aktuelle Zahl der Stimmrechte als Näherung für die ausgegebenen Aktien an (73,500,000 nach einer parallel veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung), entspricht das gesamte seit Januar zurückgekaufte Paket etwa 1,4% des Aktienbestands; die Käufe der letzten Woche machen rund 0,14% aus. Scout24 hatte das Rückkaufprogramm zuvor öffentlich angekündigt (Bekanntmachung vom 2. Januar 2026) und weist darauf hin, dass detaillierte Transaktionsdaten auf der Investor-Relations-Seite veröffentlicht sind.

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    Parallel meldete der Vermögensverwalter Amundi S.A. eine Veränderung seiner Meldequote: Am 23. März 2026 wurde die Schwelle von 5% unterschritten; Amundi weist nun 3.602.378 Aktien bzw. 4,90% der Stimmrechte aus (zuvor 5,07%). In der Mitteilung werden keine derivativen Instrumente mit Stimmrechtsrelevanz genannt; die Veränderung stellt somit eine reine Bestandsanpassung dar. Ob die Reduktion auf Verkäufe durch Amundi, auf die Auswirkungen des Rückkaufsprogramms auf die Basis der ausgegebenen Aktien oder auf eine Kombination beider Effekte zurückzuführen ist, wird nicht kommentiert.

    Wirtschaftlich signalisiert Scout24s Fortsetzung des Rückkaufprogramms, dass der Vorstand liquide Mittel für Kapitalrückführungen bereitstellt und die Aktien als unterbewertet erachten könnte. Rückkäufe reduzieren den Streubesitz nur moderat, erhöhen tendenziell den Gewinn je Aktie (EPS) und können kurzfristig Kursunterstützung bieten. Für Großaktionäre wie Amundi ist das Unterschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle administrativ relevant, da bestimmte Meldepflichten damit entfallen oder sich ändern.

    Für Investoren bleiben Volumen, durchschnittliche Rückkaufpreise und die weitere Programmdauer entscheidend, um die Wirkung auf Kapitalstruktur und Bewertung einzuschätzen. Scout24 verweist auf seine IR-Webseite für die vollständigen Transaktionsdetails.



    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 63,95EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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