Zalando setzt auf KI: KI-Pionier Sarlin soll Aufsichtsrat stärken

Die Personalentscheidung fällt vor dem Hintergrund einer klaren KI‑Agenda: Zalando will seine in 17 Jahren aufgebaute Daten‑ und Infrastrukturbasis durch KI deutlich aufwerten — Stichworte sind Prozessoptimierung, personalisierte Services und das Konzept „Agentic Commerce“, also autonome, dialogbasierte Einkaufsbegleiter. Management und Aufsichtsrat betonen, dass KI das Kundenerlebnis und die Partnerangebote substanziell erweitern könne.

Zalando treibt seine KI-Strategie auf Vorstandsebene weiter voran: Der Aufsichtsrat der Plattform für Mode und Lifestyle hat Prof. Dr. Peter Sarlin als Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung am 12. Mai 2026 vorgeschlagen. Sarlin gilt als europäischer KI-Pionier — Mitgründer von Silo AI (2014–2026; 2024 von AMD übernommen), Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Qutwo und NestAI sowie Honorarprofessor an der Aalto‑Universität. Zalando begründet die Nominierung mit dem Ziel, KI‑Kompetenz direkt im Aufsichtsorgan zu verankern, um Innovationen, Effizienz und Wachstum auf der datengetriebenen Plattform zu beschleunigen. Laut Unternehmen arbeitet Zalando bereits mit Qutwo zusammen; der Aufsichtsrat stuft Sarlin dennoch als unabhängig im Sinne des DCGK ein.

Formalagenda und Kapitalmaßnahmen dominieren die Einladung zur virtuellen Hauptversammlung. Zu den Hauptpunkten zählen die Vorlage des Jahresabschlusses 2025, der Vorschlag, den Bilanzgewinn von 836,747 Mio. EUR vollständig vorzutragen (keine Ausschüttung), Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl der KPMG als Abschluss‑ und Nachhaltigkeitsprüfer für 2026. Zur Abstimmung steht zudem die Nachwahl eines Anteilseigner‑Vertreters im Aufsichtsrat (Sarlin), die Aufhebung des bedingten Kapitals 2014, die Herabsetzung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis 2031 (bis zu 10 % des Kapitals) mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten (Einziehung, M&A, Mitarbeiterprogramme, Aktiendividende).

Parallel zum Versammlungspaket meldet Zalando Zwischenzahlen zum Rückkaufprogramm: Im Zeitraum 12. bis 27. März wurden bislang 5.047.720 Aktien zurückgekauft; die Rückkäufe werden über ein unabhängiges Kreditinstitut abgewickelt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte wurde mit 264.193.956 angegeben. Die Gesellschaft hat die Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung geplant; Aktionäre können via HV‑Portal teilnehmen und per Briefwahl oder Bevollmächtigte abstimmen.

Fazit: Mit Sarlin signalisiert Zalando entschiedene Priorisierung von KI in Strategie und Governance. Gleichwohl können die Nähe zu externen Beratern wie Qutwo und umfangreiche Kapital‑ und Rückkaufsmaßnahmen intensiv geprüft werden — für Investoren bleibt die Hauptversammlung ein Schlüsseltermin zur Bewertung von Kapitalallokation, Governance und Wachstumsperspektive.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 20,92EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.