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    Allgeier: Jahresberichte vorgelegt – Aktienrückkäufe laufen weiter

    Allgeier: Jahresberichte vorgelegt – Aktienrückkäufe laufen weiter
    Foto: adobe.stock.com

    ALLGEIER SE veröffentlicht Jahresberichte und setzt Aktienrückkauf fort – weitere Details zum Programm

    Die ALLGEIER SE hat zwei wichtige Kapitalmarktmitteilungen veröffentlicht: Zum einen kündigte der IT‑Dienstleister die Veröffentlichung seines Jahresfinanzberichts sowie des Konzern‑Jahresfinanzberichts in deutscher Sprache für den 31. März 2026 an. Die Berichte werden über die Investor‑Relations‑Seite (www.allgeier.com/de/investor-relations/reports/) zugänglich sein. Die Vorabbekanntmachung erfolgte formgerecht nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (§§ 114, 115, 117 WpHG) und wurde über den EQS‑Dienst verbreitet.

    Zum anderen legte Allgeier in der 15. Zwischenmeldung zum Rückkaufprogramm 2025 die jüngsten Erwerbe eigener Aktien offen. Im Zeitraum 23. bis 27. März 2026 hat das Unternehmen insgesamt 21.128 Stückaktien (ISIN DE000A2GS633) angekauft. Die täglichen Transaktionen verteilten sich wie folgt: 4.306 Aktien am 23. März (volumengewichteter Durchschnittskurs 15,5449 EUR), 4.563 am 24. März (16,3172 EUR), 4.376 am 25. März (16,8061 EUR), 4.156 am 26. März (16,2797 EUR) und 3.727 am 27. März (16,1021 EUR). Für die Woche ergibt sich ein durchschnittlicher Kaufkurs von 16,2157 EUR und ein kumulierter Ausgabepreis von 342.606,17 EUR.

    Seit Beginn des Programms am 19. Dezember 2025 wurden damit insgesamt 384.376 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über eine von der Allgeier SE beauftragte Bank ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra‑Handel). Weitere Detailinformationen stellt das Unternehmen auf seiner Share‑Buyback‑Seite bereit.

    Analyse: Die regelmäßigen Zwischenmitteilungen und die offenbar fortgesetzten Rückkäufe bestätigen, dass Allgeier sein Aktienrückkaufprogramm konsequent umsetzt. Aktienrückkäufe dienen Unternehmen typischerweise dazu, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzuführen, das Ergebnis je Aktie zu stützen oder das verwässernde Potenzial von Aktienprogrammen zu kompensieren. Der durchschnittliche Kurs der jüngsten Woche liegt mit rund 16,22 EUR in einem moderaten Bereich; das in der Woche investierte Volumen ist im Verhältnis zur bisher zurückgekauften Gesamtzahl eher überschaubar.

    Aus Kapitalmarktperspektive sind die Kombination aus der anstehenden Berichtsveröffentlichung und den kontinuierlichen Rückkäufen relevant: Investoren erhalten bald ausführliche Zahlen zur operativen Entwicklung, während die Rückkäufe die Aktionärsstruktur und Kennzahlen wie Gewinn je Aktie beeinflussen können. Alle Pflichtangaben erfolgten im Einklang mit den einschlägigen EU‑Verordnungen und wurden über den EQS‑Newsservice verbreitet.



    Allgeier

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    ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63

    Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 17,15EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



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