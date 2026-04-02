Scherzer & Co. kauft massiv Aktien — Aktie 24% unter NAV

Parallel veröffentlichte die Kölner Beteiligungsgesellschaft ihren Net Asset Value (Tageswert der Portfoliopositionen) zum 31. März 2026 mit 3,37 Euro je Aktie. Bei einem zugrundeliegenden Kursniveau von 2,56 Euro notiert die Aktie damit rund 24 % unter dem ausgewiesenen Inventarwert. Scherzer weist darauf hin, dass der NAV nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert; steuerliche Effekte und Nachbesserungsrechte sind in der Bewertung nicht berücksichtigt.

Die Scherzer & Co. AG hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 zwischen dem 20. und 27. März 2026 insgesamt 16.733 eigene Aktien erworben. Die Rückkäufe erfolgten über XETRA und Tradegate durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Tagesbezogen lagen die Volumina zwischen einer einzelnen Aktie am 26. März und 4.084 Stück am 20. März; die volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 2,50 Euro und 2,5494 Euro. Das in diesem Zeitraum investierte Brutto-Volumen (ohne Erwerbsnebenkosten) belief sich auf knapp 42.300 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. Juli 2025 hat Scherzer bislang 686.999 Aktien zurückgekauft.

Das Portfolio bleibt breit gestreut und fokussiert auf Sondersituationen und Value-Gelegenheiten. Zu den zehn größten Positionen zählen unter anderem Rocket Internet SE, Weleda AG PS, Allerthal-Werke AG, 1&1 AG, Horus AG, RM Rheiner Management AG, Data Modul AG, K+S AG, die AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur sowie Clearvise AG. In den Kommentaren zu Einzeltiteln hebt Scherzer hervor, dass 1&1 für 2026 ein EBITDA von rund 800 Mio. Euro erwartet (2025: 689 Mio.), Data Modul 2025 einen Jahresverlust von 4,6 Mio. Euro auswies, für 2026 jedoch ein positives Jahresergebnis bei Seitwärtsumsatz erwartet wird. Redcare Pharmacy wird wegen verhaltener Wachstumsaussichten als Kursverlierer genannt. Bei K+S hebt Scherzer die gestiegene Volatilität im Zuge von Spekulationen um Versorgungssicherheit und höheren Kalipreisen hervor.

Bewertung: Die Kombination aus anhaltenden Rückkäufen und einem NAV, der deutlich über dem Marktpreis liegt, signalisiert Vorstandsnähe zur Wahrnehmung eines Opportunitätsfensters und versucht, den inneren Wert für Anleger zu stabilisieren. Gleichwohl verbleibt ein erheblicher Bewertungsabschlag, der die Aktie weiterhin als potenziellen Value-Play ausweist — vorausgesetzt, die nicht geprüften NAV-Zahlen werden durch spätere Abschlüsse gestützt. Weitere Transparenz über Umfang und Dauer des Rückkaufprogramms sowie über die Bilanzentwicklung bleibt für Anleger maßgeblich.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.