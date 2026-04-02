Masterflex knackt Rekordmargen – Dividende steigt trotz Marokko‑Kosten

Treiber des Wachstums waren laut Unternehmen vor allem das US‑Geschäft sowie eine stärkere Nachfrage in infrastrukturnahen Segmenten und im margenstarken Medizintechnikbereich, dessen Umsatzanteil von 18 auf 21 Prozent zunahm. Der Auftragsbestand blieb mit 19,8 Mio. Euro stabil auf Vorjahresniveau. Personalbestand und Strukturkennzahlen zeigen Stabilität: Die Zahl der Mitarbeiter stieg marginal auf 605, während das Konzernergebnis den Anteilseignern 8,7 Mio. Euro einbrachte.

Masterflex SE hat den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und die Anfang März gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Spezialist für Schlauch- und Verbindungssysteme steigerte den Umsatz auf 102,6 Millionen Euro (+4,6 %) und erzielte trotz Belastungen durch Währungsverluste und Anlaufkosten für das neue Luftfahrtwerk in Marokko neue Ergebnisrekorde: operatives EBITDA 19,5 Mio. Euro (+7,4 %), operatives EBIT 14,0 Mio. Euro (+9,8 %), EBIT 13,7 Mio. Euro (+9,2 %). Die operative EBIT‑Marge kletterte auf 13,6 % (2024: 13,0 %).

Bilanzseitig verbesserte Masterflex die Eigenkapitalquote deutlich auf 73,3 % (Vorjahr 67,7 %) und reduzierte die Nettoverschuldung auf 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 9,0 Mio.), wodurch der Verschuldungsgrad auf 0,1 (vorher 0,5) sank. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor, eine Erhöhung um rund 11 %.

Für 2026 stellt das Management eine vorsichtige Guidance: Umsatz zwischen 103 und 108 Mio. Euro, EBIT zwischen 13 und 16 Mio. Euro. Zwar dürften Anlaufkosten für Marokko und Personalaufbau die kurzfristige Ergebnisentwicklung belasten, doch erwartet der Vorstand, die operative Marge auf stabilem Niveau zu halten. CEO Dr. Andreas Bastin betont die robuste Marktposition und den Ausbau der Profitabilität als Basis für weiteres Wachstum.

Die Equity‑Research‑Boutique Montega bestätigt in einem Update ihre Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 21,00 Euro. Analysten sehen den wesentlichen Wachstumsschub ab 2027, wenn das marokkanische Werk voll in Betrieb geht und ein Mitte‑2025 abgeschlossener Großauftrag sukzessive Umsätze von geschätzt rund 5 Mio. Euro in 2027 auf bis zu 10 Mio. Euro p.a. bis 2030 generiert. Montega passt kurzfristig die Prognosen moderat nach unten, bleibt aber optimistisch bezüglich der langfristigen Dynamik.

Fazit: Masterflex präsentiert ein solides Ergebnisjahr, das Resilienz in einem anspruchsvollen Marktumfeld demonstriert. Verbesserte Bilanzkennzahlen und ein klares Investitionsprogramm schaffen Perspektiven, doch bleiben geopolitische Risiken und Anlaufkosten für neue Standorte kurzfristige Belastungsfaktoren. Investoren dürften besonders die realisierten Margensteigerungen und die erwarteten Hebelwirkungen des Marokko‑Hochlaufs beobachten. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist auf der Investor‑Relations‑Seite veröffentlicht; ein Conference Call für Medien und Investoren fand am 31. März statt. Anleger sollten die Hauptversammlung am 10. Juni dringend vormerken.

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 13,93EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.