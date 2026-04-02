Gateway überrascht: EBT 110–120 Mio, bereinigtes EBIT nur 20–30 Mio

Gateway Real Estate AG hat vorläufige, noch nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und damit erste Eckdaten für Investoren und Analysten geliefert. Demnach erwartet die im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistete Gesellschaft (WKN A0JJTG, ISIN DE000A0JJTG7) ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in einer Bandbreite von 110 bis 120 Millionen Euro. Das ausgewiesene EBIT adjusted beziffert das Management auf 20 bis 30 Millionen Euro. Die Mitteilung erfolgte am 31. März 2026 per EQS-Ad-hoc und wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.

Wesentlich für das Verständnis der Kennzahlen ist die definitorische Klarstellung: Das „EBIT adjusted“ umfasst das operative Ergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen. Damit nimmt das Management bereits eine Explikation vor, welche Komponenten im bereinigten operativen Ergebnis enthalten sind. Trotz des positiven operativen Ergebnisses signalisiert die deutliche Schere zwischen EBT (110–120 Mio. EUR) und EBIT adjusted (20–30 Mio. EUR), dass im Berichtsjahr erhebliche nicht-operativen Effekte, insbesondere im Finanzbereich oder durch bewertungsbedingte Ergebnisse aus assoziierten Gesellschaften, zum betrieblichen Gesamtergebnis beigetragen haben dürften. Konkrete Ursachen – etwa Veräußerungsgewinne, Neubewertungen oder außerordentliche Finanzergebnisse – sind in der Vorabmeldung nicht spezifiziert und werden erst mit der geprüften Berichterstattung transparent.

Parallel zur Ad-hoc-Mitteilung kündigte Gateway Real Estate die Veröffentlichung kompletter Finanzberichte an. Jahresfinanzbericht und Konzern-Jahresfinanzbericht sowie ein Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr/Q2 werden jeweils in deutscher und englischer Sprache am 31. März 2026 auf der Investor-Relations-Website veröffentlicht. Die Vorabankündigung erfolgte gemäß den §§ 114, 115 und 117 WpHG.

Für Kapitalmarktteilnehmer bleibt die wichtigste Botschaft: Die Gesellschaft weist ein starkes EBT aus, während das bereinigte operative Ergebnis moderater ausfällt, was Rückschlüsse auf die Ergebnisstruktur erlaubt, aber keine belastbare Aussage über Nachhaltigkeit und Wiederholbarkeit dieser Effekte zulässt. Investoren sollten die zeitnah erscheinenden geprüften Jahresberichte und den Konzernabschluss abwarten, um Ursache, Dauerhaftigkeit und Bilanzwirkung der offenbar signifikanten Finanz- bzw. Bewertungseffekte zu beurteilen. Ansprechpartner für Rückfragen ist Sven Annutsch in Berlin; die Mitteilungen wurden über den EQS-Newsservice verbreitet.

Die Gateway Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 0,411EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.