Mittelost-Konflikt treibt Ölpreis an – Märkte, Inflation und Uran im Fokus

Die Kapital- und Rohstoffmärkte reagieren in dieser Woche nervös auf die sich zuspitzende Lage im Mittleren Osten und die Signale der Geldpolitik: Am Montag legten US-Staatsanleihen deutlich zu, der T-Note-Future für zehn Jahre stieg um 0,68 Prozent auf 110,91 Punkte, die Rendite fiel auf rund 4,33 Prozent. Marktteilnehmer revidierten damit teilweise die jüngsten Verluste, nachdem Fed-Chef Jerome Powell an der Harvard-Universität die Aussicht auf kurzfristige Leitzinsanhebungen dämpfte. Powell betonte zwar, die Inflationserwartungen seien über den kurzfristigen Horizont gut verankert, mahnte aber zu Wachsamkeit angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Konflikts.

Der geopolitische Schock wirkt direkt auf die Energiepreise: deutlich gestiegene Ölnotierungen hatten zuvor die Befürchtung genährt, die US-Notenbank müsse restriktiver werden. Die fortdauernden Kämpfe im Nahen Osten – mittlerweile in der fünften Woche – und Berichte über eine mögliche US-Bodenoffensive im Iran zur Sicherung hochangereicherten Urans verschärfen die Unsicherheit. Medien zitierten, Präsident Trump prüfe eine Operation zur Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereicherten Urans; eine Entscheidung stehe noch aus. IAEA-Angaben deuten darauf hin, dass sich Bestände teils in unterirdischen Anlagen befinden, was militärische Einsätze komplex und riskant macht.