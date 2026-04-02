    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börse-Chef fordert Rentenreform: 4.000€ Startbonus & bAV für alle

    Börse-Chef fordert Rentenreform: 4.000€ Startbonus & bAV für alle
    Foto: Deutsche Börse AG

    Stephan Leithner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, hat in einem Gespräch mit dpa-AFX eine umfassende Reform der Altersvorsorge in Deutschland gefordert. Leithner warnte davor, dass der Bundeshaushalt zunehmend mit Milliardensummen belastet werde, um Defizite der Rentenkasse zu stopfen. Die gesetzliche Rente solle zwar als eine der drei Säulen erhalten bleiben, doch müssten kapitalmarktbasierte Lösungen – vor allem eine ausgeweitete betriebliche und private Altersvorsorge – künftig eine deutlich größere Rolle spielen.

    Konkret begrüßte Leithner zwei Vorhaben der Bundesregierung: die Frühstart-Rente, die Kindern ab dem sechsten Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Depot zahlen will, und das geplante staatliche Altersvorsorgedepot als Standardinstrument zur Kapitalanlage. Er plädiert allerdings für einen stärkeren Anschub: Ein einmaliger Geburtsbetrag von 4.000 Euro würde aufgrund des Zinseszinseffekts über Jahrzehnte deutlich höhere Endvermögen ermöglichen. Zudem fordert Leithner, die betriebliche Altersversorgung in "jeden Arbeitsvertrag" aufzunehmen, um eine flächendeckende Verbreitung sicherzustellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG!
    Long
    240,26€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    273,33€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Politisch könnte Bewegung kommen: Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte eine Neugewichtung der drei Säulen noch in diesem Jahr an. Die von Union und SPD eingesetzte Rentenkommission soll bis zur Jahresmitte konkrete Reformvorschläge vorlegen. Leithner zeigte sich zuversichtlich, dass auf den bereits angelegten Maßnahmen ein substantieller Reformschritt folgen könne.

    Parallel zur Rentendebatte veröffentlichte die Deutsche Börse eine Pflichtmitteilung zum Aktienrückkauf. Im Zeitraum 23. bis 27. März 2026 erwarb das Unternehmen 188.000 eigene Aktien über Xetra; seit Start des Programms am 20. Februar summiert sich das Volumen auf 756.000 Aktien. Die Käufe erfolgten durch ein beauftragtes Kreditinstitut; ausgewiesene Durchschnittskurse lagen zwischen rund 237,60 und 243,34 Euro. Die Deutsche Börse kündigte an, die Fortschritte des Rückkaufprogramms regelmäßig auf ihrer Investor-Relations-Website zu berichten.

    Aus wirtschaftlicher Sicht adressiert Leithners Appell ein strukturelles Problem: Angesichts des demografischen Wandels und begrenzter fiskalischer Spielräume soll eine stärkere Kapitalmarktorientierung die Lasten verteilen, Vorsorgepotenziale heben und Haushalte entlasten. Zugleich sendet das Rückkaufprogramm ein klassisches Marktsignal: Vertrauen in die eigene Kapitalallokation und den Kurs. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen politisch durchsetzbar sind und sozialverträglich umgesetzt werden können, wird Aufgabe der bevorstehenden Rentenkommission und des Parlaments sein.



    Deutsche Boerse

    +2,35 %
    +8,14 %
    +11,96 %
    +14,83 %
    -10,23 %
    +38,30 %
    +71,56 %
    +235,40 %
    +1.275,07 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 249,6EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Börse-Chef fordert Rentenreform: 4.000€ Startbonus & bAV für alle Stephan Leithner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, hat in einem Gespräch mit dpa-AFX eine umfassende Reform der Altersvorsorge in Deutschland gefordert. Leithner warnte davor, dass der Bundeshaushalt zunehmend mit Milliardensummen belastet …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     