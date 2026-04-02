Börse-Chef fordert Rentenreform: 4.000€ Startbonus & bAV für alle

Konkret begrüßte Leithner zwei Vorhaben der Bundesregierung: die Frühstart-Rente, die Kindern ab dem sechsten Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Depot zahlen will, und das geplante staatliche Altersvorsorgedepot als Standardinstrument zur Kapitalanlage. Er plädiert allerdings für einen stärkeren Anschub: Ein einmaliger Geburtsbetrag von 4.000 Euro würde aufgrund des Zinseszinseffekts über Jahrzehnte deutlich höhere Endvermögen ermöglichen. Zudem fordert Leithner, die betriebliche Altersversorgung in "jeden Arbeitsvertrag" aufzunehmen, um eine flächendeckende Verbreitung sicherzustellen.

Stephan Leithner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, hat in einem Gespräch mit dpa-AFX eine umfassende Reform der Altersvorsorge in Deutschland gefordert. Leithner warnte davor, dass der Bundeshaushalt zunehmend mit Milliardensummen belastet werde, um Defizite der Rentenkasse zu stopfen. Die gesetzliche Rente solle zwar als eine der drei Säulen erhalten bleiben, doch müssten kapitalmarktbasierte Lösungen – vor allem eine ausgeweitete betriebliche und private Altersvorsorge – künftig eine deutlich größere Rolle spielen.

Politisch könnte Bewegung kommen: Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte eine Neugewichtung der drei Säulen noch in diesem Jahr an. Die von Union und SPD eingesetzte Rentenkommission soll bis zur Jahresmitte konkrete Reformvorschläge vorlegen. Leithner zeigte sich zuversichtlich, dass auf den bereits angelegten Maßnahmen ein substantieller Reformschritt folgen könne.

Parallel zur Rentendebatte veröffentlichte die Deutsche Börse eine Pflichtmitteilung zum Aktienrückkauf. Im Zeitraum 23. bis 27. März 2026 erwarb das Unternehmen 188.000 eigene Aktien über Xetra; seit Start des Programms am 20. Februar summiert sich das Volumen auf 756.000 Aktien. Die Käufe erfolgten durch ein beauftragtes Kreditinstitut; ausgewiesene Durchschnittskurse lagen zwischen rund 237,60 und 243,34 Euro. Die Deutsche Börse kündigte an, die Fortschritte des Rückkaufprogramms regelmäßig auf ihrer Investor-Relations-Website zu berichten.

Aus wirtschaftlicher Sicht adressiert Leithners Appell ein strukturelles Problem: Angesichts des demografischen Wandels und begrenzter fiskalischer Spielräume soll eine stärkere Kapitalmarktorientierung die Lasten verteilen, Vorsorgepotenziale heben und Haushalte entlasten. Zugleich sendet das Rückkaufprogramm ein klassisches Marktsignal: Vertrauen in die eigene Kapitalallokation und den Kurs. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen politisch durchsetzbar sind und sozialverträglich umgesetzt werden können, wird Aufgabe der bevorstehenden Rentenkommission und des Parlaments sein.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 249,6EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.