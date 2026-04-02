CEWE knackt Rekorde: Dividende steigt, 100 Mio. Fotobücher & Kaufchance

Die Gesellschaft schlägt eine 17. Dividendenerhöhung in Folge auf 3,00 Euro je Aktie vor und bleibt damit einer der zuverlässigsten Dividendentitel im deutschen Small‑Cap‑Segment. Für 2026 gibt das Management eine Umsatzguidance von 870 bis 900 Millionen Euro sowie ein EBIT von 87 bis 93 Millionen Euro heraus. Parallel plant CEWE deutlich erhöhte Investitionen von rund 77 Millionen Euro, die maßgeblich aus dem opportunistischen Erwerb zweier zuvor gemieteter Produktionsstandorte im Fotofinishing resultieren. Montega bewertet diesen strategischen Schritt positiv, weil er Standortstabilität sichert, Ausbaureserven schafft und mittelfristig die Kostenstruktur entlasten kann — firmenspezifisch dürften künftige Abschreibungen unter den bisherigen Mietaufwendungen liegen. Bereinigt um die Immobilienkäufe verbleibt ein maintenance‑Capex von etwa 47 Millionen Euro.

CEWE hat das Geschäftsjahr 2025 mit neuen Bestmarken abgeschlossen: Der Konzernumsatz stieg laut Montega-Research um 3,8% auf 864,5 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 88,2 Millionen Euro und lag damit am oberen Ende der Unternehmensprognose. Impulsgeber blieb das Kerngeschäft Fotofinishing; CEWE meldete zudem einen Meilenstein von mehr als 100 Millionen verkauften CEWE FOTOBÜCHERN seit Markteinführung. Segmentseitig zeigte sich ein differenziertes Bild: Während das kommerzielle Online‑Druckgeschäft unter anhaltendem Preiswettbewerb litt, stabilisierten sich Handel und stationärer Bereich durch Fokussierung auf margenstärkere Produkte.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten ordnet Montega die Aussichten jedoch konservativ ein. Analyst Ingo Schmidt (CIIA) begründet die Abwägung damit, dass Spannungen und eine mögliche Abschwächung der Fernreisetätigkeit die Entstehung von Urlaubsbildern und damit das Fotofinishing‑Volumen belasten könnten. Entsprechend modelliert Montega für 2026 konservativ am unteren Ende der Guidance: Umsatz 870,6 Millionen Euro, EBIT 87,1 Millionen Euro. Auf dieser Basis sinkt das Kursziel auf 140,00 Euro (vorher 148,00 Euro), die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Die Bewertung erscheint mit einem EV/EBITDA von rund 4,4 attraktiv.

Ergänzend meldet CEWE im Rahmen eines seit August 2025 laufenden Rückkaufprogramms den Erwerb weiterer eigener Aktien: Bis zum 27. März 2026 wurden insgesamt 114.000 Aktien zurückgekauft; allein vom 23. bis 27. März gingen 6.000 Stück zu Durchschnittspreisen zwischen 92,67 und 97,95 Euro über die Börse. Die Rückkäufe erfolgen auf Basis der Hauptversammlungs‑Ermächtigung und werden von Baader Bank ausgeführt.

Analysten sehen CEWE damit als einen defensiven Substanzwert mit hoher Cashflow‑Visibilität, dessen kurzfristiges Wachstum aber anfällig für externe Schocks bleibt. Sollte die geopolitische Lage anhalten oder sich die Konjunktur in wichtigen europäischen Märkten verschlechtern, wären weitere Anpassungen der Schätzungen zu erwarten. Für langfristig orientierte Investoren bleibt CEWE jedoch aufgrund stabiler Margen, hoher Dividendenkontinuität und niedriger Bewertung interessant, bei gleichzeitig moderatem Risiko‑Rendite‑Profil mit diszipliniertem Management.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 90,50EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.