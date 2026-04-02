Marinomed-Vorstände zeichnen Bezugsrechte — bis zu 0,92 Mio. Euro

Konkret handelt es sich um die Einbuchung von Bezugsrechten (BZR), wobei vier BZR zum Erwerb einer Aktie berechtigen. Für beide Vorstandsmitglieder wird in den Meldungen ein Volumen von 33.032 Stück angegeben; dies entspricht nach Unternehmensangaben der maximal beziehbaren Anzahl von Aktien. Der Bezugspreis ist mit 14 Euro je Aktie ausgewiesen. Die Einreichungen erfolgen als Erstmeldungen gemäß Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und nach §95a Abs. 5 Aktiengesetz mit europaweiter Verbreitung.

Die Marinomed Biotech AG hat zwei Directors'-Dealings gemeldet: Die Vorstände Andreas Grassauer und Eva Prieschl‑Grassauer haben jeweils Bezugsrechte im Rahmen einer Barkapitalerhöhung eingebucht. Die Meldungen wurden am 30. März 2026 über den EQS‑Dienst publiziert und beziehen sich auf Transaktionen vom 27. März 2026, ausgeführt außerbörslich (OTC).

Marinomed, mit Sitz in Korneuburg (Österreich) und LEI 529900GN3B1EN80XF405, nutzt die gesetzlich vorgeschriebene Transparenzpflicht, um Insidergeschäfte von Führungspersonen offenzulegen. Die Meldungen enthalten zudem Kontaktdaten der jeweiligen Vorstandsmitglieder sowie die formalen Angaben zum Instrument und zum Ort der Ausführung. Beide Meldungen geben OTC als Ausführungsplatz an; es handelt sich folglich nicht um Transaktionen an einer geregelten Börse.

Für Anleger und Beobachter signalisiert die Beteiligung von Vorstandsmitgliedern an einer Barkapitalerhöhung üblicherweise Vertrauen in die Finanzierung und Zukunftsaussichten des Unternehmens. Gleichzeitig dokumentiert die Meldung die rechtzeitige Einhaltung von Offenlegungspflichten, die Marktintegrität sichern sollen. Konkrete Aussagen zur Herkunft der Bezugsrechte, zur endgültigen Ausübung oder zur künftigen Verwässerungswirkung der Kapitalerhöhung liefert die Kurzmitteilung nicht; solche Details sind oftmals Gegenstand weiterführender Unternehmenskommunikation oder der Hauptversammlung.

Die komplette Meldung steht im Original bei EQS News zur Verfügung. Weitere Informationen zu Umfang und Zweck der Kapitalmaßnahme sowie mögliche prospektpflichtige Informationen bleiben für Investoren relevant, um die finanziellen Auswirkungen auf Bestandsaktionäre und die Kapitalstruktur von Marinomed abschließend beurteilen zu können. Sollten beide Vorstände die jeweils ausgewiesenen Bezugsrechte vollständig ausüben, könnte Marinomed dadurch einen Bruttozufluss von bis zu rund 0,92 Millionen Euro generieren: 66.064 potenziell zu beziehende Aktien multipliziert mit dem Bezugspreis von 14 Euro. Diese Rechnung setzt voraus, dass es sich bei den in den Meldungen angegebenen 33.032 Stück pro Person tatsächlich um jeweils separate Bezugsansprüche handelt und dass sämtliche Rechte ausgeübt werden. Für eine abschließende Bewertung bleibt abzuwarten, wie viele Rechte tatsächlich ausgeübt werden, ob weitere Führungskräfte oder Großaktionäre teilnehmen und welche Bedingungen die Kapitalerhöhung (Fristen, Prospekt, Allokation) konkret vorsehen. Marktbeobachter werden auf ergänzende Unternehmensangaben und regulatorische Veröffentlichungen achten. Investoren sollten die weitere Kommunikation von Marinomed in den kommenden Wochen verfolgen und gegebenenfalls reagieren.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,20EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.