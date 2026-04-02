Jenoptik auf Einkaufsliste: DZ Bank hebt Rating auf 'Kaufen', Ziel 34 €

Mit der Anhebung des Kursziels signalisiert die DZ Bank, dass operative Verbesserungen und strukturelle Marktfaktoren – etwa eine Erholung im Halbleitersektor und eine stabilere Managementbasis – das Gewinn- und Wachstumspotenzial von Jenoptik wieder attraktiver erscheinen lassen. Für Anleger bedeutet das Rating-Upgrade eine Aufforderung, die Aktie im Depot stärker zu gewichten, sofern die erwartete Erholung in den Endmärkten eintritt. Marktteilnehmer werden die kommenden Quartalszahlen und konkrete Umsatz- und Margenindikatoren im Halbleitersegment genau beobachten, um die Nachhaltigkeit der Erholung zu überprüfen.

Die DZ Bank hat am Montag die Einstufung für Jenoptik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 27,50 auf 34,00 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp sieht eine spürbare Trendumkehr im Halbleitergeschäft des Jenaer Optik- und Messtechnikunternehmens, die der Anlagestory mehr Substanz verleihe. Positiv bewertet werde zudem die Klärung der Nachfolge an der Konzernspitze, wodurch eine bislang bestehende Führungsunsicherheit weitgehend ausgeräumt sei. Die Studie wurde am 30. März 2026 veröffentlicht.

Parallel zu der Analystenmeldung wurde eine Stimmrechtsmitteilung der Jenoptik AG übermittelt: Die DWS Investment GmbH hat ihren Anteil an den Stimmrechten offenbar unter die 5-Prozent-Schwelle zurückgeführt. Gemeldet wurde ein Anteil von 4,95 Prozent an den Stimmrechten nach der Schwellenberührung am 24. März 2026; die Mitteilung datiert vom 30. März 2026. Als Grund wird die Rückgabe von Eigenkapital-Sicherheiten durch Eigentumsübertragung angegeben. Nach der Meldung beläuft sich die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte auf 57.238.115. Vorher hatte DWS noch 5,07 Prozent ausgewiesen.

Für Investoren ist die DWS-Meldung ambivalent: Das Unterschreiten der 5-Prozent-Marke kann kurzfristig als Entlastung des Streubesitzes und damit als weniger stark gebündelte institutionelle Macht interpretiert werden, dürfte jedoch – angesichts des angegebenen Grundes als Rückgabe von Sicherheiten – weniger auf eine grundsätzliche Änderung der Investmentstrategie hindeuten. Insgesamt verstärken die DZ-Bank-Einschätzung und die Stimmrechtsmitteilung den Eindruck eines Unternehmens, das sich operativ stabilisiert und in dem institutionelle Positionierungen im Kontext von Sicherungsmaßnahmen angepasst werden. Entscheidend bleibt, ob die operative Erholung im Halbleitergeschäft die Erwartungen dauerhaft erfüllt.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 28,51EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.