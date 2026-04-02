Schweizer Electronic: Umsatz stark, operatives EBITDA nur knapp positiv

Schweizer Electronic legt vorläufige Zahlen 2025 vor – Umsatz deutlich über Vorjahr, EBITDA nur knapp positiv

Die Schweizer Electronic AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Konzernzahlen veröffentlicht und verzeichnet einen deutlichen Umsatzanstieg bei nur geringer operativer Erholung. Der Umsatz kletterte um 19,8 % auf 173,1 Mio. Euro (2024: 144,5 Mio. Euro). Treiber war vor allem die Nachfrage nach der Chip‑Embedding‑Technologie sowie Projekte im Bereich Hochfrequenz‑Leiterplatten; der Umsatz mit Automobilkunden stieg um 23,7 % auf 145,3 Mio. Euro.

Ertragsseitig blieb das Ergebnis volatil: Das EBITDA belief sich auf 0,7 Mio. Euro (2024: -0,3 Mio. Euro). Nach Bereinigung um Restrukturierungskosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro liegt das bereinigte EBITDA bei 1,7 Mio. Euro. Belastend wirkten ein ungünstiger Produkt‑ und Kundenmix, höhere Energie‑ und Rohstoffpreise sowie eine reduzierte Auslastung am Standort Schramberg. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich leicht, verblieb aber im negativen Bereich (-4,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis profitierte hingegen von Sondereffekten: Durch den Anteilsverkauf an der chinesischen Tochter sowie vermutlich damit verbundene Patentverkäufe stieg das Jahresergebnis auf +5,0 Mio. Euro (2024: -9,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie kletterte auf +1,32 Euro (Vorjahr: -2,40 Euro).