Schweizer Electronic: Umsatz stark, operatives EBITDA nur knapp positiv
Schweizer Electronic legt vorläufige Zahlen 2025 vor – Umsatz deutlich über Vorjahr, EBITDA nur knapp positiv
Die Schweizer Electronic AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Konzernzahlen veröffentlicht und verzeichnet einen deutlichen Umsatzanstieg bei nur geringer operativer Erholung. Der Umsatz kletterte um 19,8 % auf 173,1 Mio. Euro (2024: 144,5 Mio. Euro). Treiber war vor allem die Nachfrage nach der Chip‑Embedding‑Technologie sowie Projekte im Bereich Hochfrequenz‑Leiterplatten; der Umsatz mit Automobilkunden stieg um 23,7 % auf 145,3 Mio. Euro.
Ertragsseitig blieb das Ergebnis volatil: Das EBITDA belief sich auf 0,7 Mio. Euro (2024: -0,3 Mio. Euro). Nach Bereinigung um Restrukturierungskosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro liegt das bereinigte EBITDA bei 1,7 Mio. Euro. Belastend wirkten ein ungünstiger Produkt‑ und Kundenmix, höhere Energie‑ und Rohstoffpreise sowie eine reduzierte Auslastung am Standort Schramberg. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich leicht, verblieb aber im negativen Bereich (-4,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis profitierte hingegen von Sondereffekten: Durch den Anteilsverkauf an der chinesischen Tochter sowie vermutlich damit verbundene Patentverkäufe stieg das Jahresergebnis auf +5,0 Mio. Euro (2024: -9,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie kletterte auf +1,32 Euro (Vorjahr: -2,40 Euro).
Bilanz und Liquidität entwickelten sich positiv: Die liquiden Mittel erhöhten sich deutlich auf 23,4 Mio. Euro (31.12.2024: 8,2 Mio. Euro), maßgeblich bedingt durch den Anteilsverkauf in China. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 21,4 %; das Nettogearing kehrte auf -15,7 % um. Der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 194,1 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahr (220,4 Mio. Euro).
Ausblick 2026 und Analystenreaktion
Für 2026 rechnet Schweizer Electronic mit einem Umsatz zwischen 165 und 185 Mio. Euro sowie einem bereinigten EBITDA von 3,3 bis 6,0 Mio. Euro. Das Unternehmen erwartet anhaltende Nachfrage nach Embedding‑Technologie und Wachstum im Bereich Aviation & Defence, sieht aber Risiken durch zunehmende Belastungen bei ausgewählten Zuliefermaterialien infolge des Ausbaus der KI‑Infrastruktur.
Die Investmentboutique Montega bewertet die Zahlen als gemischt: Umsatz und Guidance‑Erfüllung positiv, das EBITDA jedoch unter den eigenen Erwartungen. Montega bestätigt das Anlageurteil „Kaufen“, senkt das Kursziel leicht auf 6,50 Euro und warnt vor anhaltenden Unsicherheiten bei Rohstoffverfügbarkeit und Preisen (u. a. Kupfer, Palladium, Gold). Der vollständige Geschäftsbericht 2025 erscheint am 27. April 2026.
Die Schweizer Electronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 4,62EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
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