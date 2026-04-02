Uzin Utz-HV am 13. Mai: 1,90 € Dividende, Rekordumsatz & Kapitalpläne

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 in Höhe von 63,304 Millionen Euro vor: eine Dividende von 1,90 Euro je Stückaktie auf 5.044.319 gewinnberechtigte Aktien (insgesamt rund 9,58 Millionen Euro) und ein Gewinnvortrag von etwa 53,72 Millionen Euro. Die Auszahlung der Dividende ist gemäß AktG am dritten auf die HV folgenden Geschäftstag, also voraussichtlich am 19. Mai 2026, fällig. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien; mögliche Erwerbe vor der Beschlussfassung würden die Ausschüttungssumme entsprechend reduzieren, nicht aber die Dividende je berechtigter Aktie.

Uzin Utz SE hat die ordentliche Hauptversammlung für den 13. Mai 2026 in Ulm einberufen und legt damit den Aktionären eine Reihe von Beschlussvorlagen zu Finanzen, Governance und Kapitalmaßnahmen vor. Zunächst werden der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 sowie Lagebericht, Nichtfinanzielle Erklärung und der Aufsichtsratsbericht zur Einsicht bereitgestellt; zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung erforderlich, da der Jahresabschluss bereits festgestellt wurde.

Weitere Punkte der Tagesordnung betreffen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Nachbesetzung im Aufsichtsrat: Paul‑Hermann Bauder hat sein Amt vorzeitig niedergelegt; als Nachfolger schlägt der Aufsichtsrat Dr. Sebastian Dresse zur Wahl für den Rest der Amtsdauer vor. Angaben zu dessen Lebenslauf und etwaigen Interessenkonflikten sind online verfügbar.

Ein zentraler Beschlussvorschlag betrifft die Erneuerung des Genehmigten Kapitals II: Die bestehende Ermächtigung, das Grundkapital bis maximal 4 Mio. Euro zu erhöhen, soll durch eine zeitlich bis zum 12. Mai 2031 verlängerte und satzungsgemäß angepasste Fassung ersetzt werden. Neu ist u. a. die ausdrückliche Möglichkeit, das Bezugsrecht in definierten Fällen auszuschließen – etwa für Spitzenbeträge, für Sacheinlagen beim Erwerb von Unternehmen und bis zu 10% des Grundkapitals bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage unter Marktpreisvorbehalt. Der Vorstand legt hierzu einen gesetzlich vorgesehenen Bericht vor.

Zudem wird die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für 2025 nach § 162 AktG vorgeschlagen. Für das Geschäftsjahr 2026 empfiehlt der Aufsichtsrat Rödl Audit GmbH als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer sowie – vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen – als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Parallel hat Uzin Utz den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht: Der Konzern schloss PASSION 2025 mit Rekordumsatz von 505,1 Mio. Euro und einer EBIT‑Marge von 8,0 % (EBIT 40,4 Mio. Euro) ab. Mit der neuen Strategie „GROW BIGGER“ bis 2030 strebt das Unternehmen weiteres internationales Wachstum, Sortimentserweiterung, Innovation und gezielte Akquisitionen an. Teilnahme‑ und Stimmrechtsmodalitäten sowie alle Unterlagen sind auf der Investorenseite der Gesellschaft abrufbar; Nachweisstichtag ist der 21. April 2026.

Die Uzin Utz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 67,75EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.