Stabilus startet "Customized to Order" — konfigurierbare Antriebe

Der Ausbau der Produktfamilie ist Teil einer Fokussierung auf Industrial Powerise, die seit Oktober 2023 am Markt ist und bereits Nachfrage aus Nutzfahrzeug-, Anlagenbau-, Automatisierungs-, Medizintechnik-, Luftfahrt- und Bausegmenten verzeichnet. Stabilus betont die Möglichkeit, auch kleine Losgrößen wirtschaftlich zu fertigen: Standardplattformen kombiniert mit effizienten Produktions- und Logistikprozessen sollen schnelle Lieferzeiten, Skaleneffekte und eine attraktive Wertschöpfung ermöglichen. Ergänzend offeriert das Unternehmen einen Full-Service von der Auslegung über Inbetriebnahme bis zur Parametrierung der Steuerung – auf Wunsch vor Ort.

Stabilus SE treibt mit einem neuen Angebot seine industrielle Wachstumsstrategie voran. Unter der Bezeichnung „Customized to Order“ ermöglicht der Hersteller elektromechanischer Antriebe Kunden erstmals, den Spindelantrieb IPR40 vollständig nach Kundenspezifikation zu konfigurieren; die Option soll sukzessive auf IPR35, IPR35 SMART und IPR40 SMART ausgedehnt werden. Damit will Stabilus die Lücke zwischen Standardproduktion und teuren Sonderlösungen schließen und zugleich das Ertragsprofil des Industrial-Geschäfts aufbessern.

Strategisch profitiert Stabilus vom Technologietransfer aus dem Automotive-Geschäft: Die Industrial-Powerise-Baureihe baut auf dem bewährten Automotive Powerise auf, das über zwei Jahrzehnte in Pkw-Modellen eingesetzt wurde. Know-how in Regelungstechnik, Sensorik, Geräuschreduzierung und Langlebigkeit sowie eine etablierte Produktion sollen Wettbewerbsvorteile sichern und hochwertige Systemlösungen für Industriekunden ermöglichen.

Finanziell bleibt Stabilus ambitioniert: Das Management bestätigt das Ziel, mit Industrial Powerise bis 2030 einen Jahresumsatz von 20–25 Mio. Euro zu erreichen, getragen von zweistelligen jährlichen Wachstumsraten und einem überdurchschnittlichen Margenprofil. Die Produktfamilie trägt damit zur übergeordneten Strategie bei, den Anteil des Industriegeschäfts am Konzernumsatz auf rund 50 Prozent zu steigern. Stabilus wies für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 1,3 Mrd. Euro aus und ist im SDAX gelistet.

Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen 23. und 27. März 2026 wurden 26.750 eigene Aktien erworben; seit Programmstart am 15. Januar 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 191.940 Aktien. Das Management weist zugleich auf übliche Risiken zukunftsgerichteter Aussagen hin.

Analysten sehen in der Kombination aus modularer Plattform und kundenspezifischer Konfiguration ein hohes Upselling-Potenzial: Zusätzliche Serviceverträge, individuelle Steuerungslösungen und Ersatzteilumsätze könnten das wiederkehrende Erlösprofil stärken. Wachstumshemmnisse bleiben in der Notwendigkeit, industrietaugliche Zertifizierungen zu erlangen, Lieferketten stabil zu halten und Preise gegenüber rein kundenspezifischen Anbietern wettbewerbsfähig zu gestalten. Gelingt die Skalierung, kann Stabilus seine Margenprofile verbessern und das Industriegeschäft substanziell ausbauen. Investoren sollten die Umsetzung beobachten; erste Umsatzeffekte werden in den Folgejahren erwartet, mit moderatem Risiko.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.