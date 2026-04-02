Amundi überschreitet kurzzeitig 5%-Schwelle bei flatexDEGIRO

Laut der ersten Meldung berührte Amundi am 24. März 2026 die 5‑Prozent‑Schwelle und gab einen Bestand von 5,01 Prozent an, das entspricht 5.519.680 zugerechneten Aktien (ISIN DE000FTG1111). Als Bezugsgröße für die Schwellenmeldung wurde die Gesamtzahl der Stimmrechte mit 110.134.548 angegeben. Bereits einen Tag später, am 25. März 2026, sackte die Quote wieder ab: Die zweite Mitteilung weist zum 25. März einen Bestand von 4,57 Prozent bzw. 5.033.293 zugerechnete Stimmrechte aus, sodass Amundi kurzfristig unter die Meldegrenze zurückfiel.

Die Vermögensverwaltung Amundi hat binnen kurzer Zeit ihre Stimmrechtsposition an flatexDEGIRO SE öffentlich gemacht. In zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen, übermittelt via EQS und veröffentlicht am 31. März sowie 1. April 2026, meldete der französische Asset Manager Änderungen seiner Anteilsquote an der Frankfurter Online-Broker-Gruppe.

Beide Mitteilungen betonen, dass es sich um zugerechnete Stimmrechte gemäß §34 WpHG handelt; direkte Stimmrechtspositionen wurden nicht ausgewiesen. Außerdem wurden weder Optionen noch andere instrumentelle Positionen nach §38 WpHG gemeldet — die Instrumentenpositionen bleiben mit null beziffert. In der Darstellung der Konzernstruktur werden Einheiten wie Amundi Asset Management S.A.S. als relevante Träger genannt; die ausgewiesenen Anteilswerte in der Kette schwanken leicht zwischen den beiden Dokumenten (namentlich 4,83 % bzw. 4,39 %), was auf interne Umschichtungen oder technische Umbuchungen innerhalb der Amundi‑Gruppe hindeuten kann.

Für den Markt hat das kurzzeitige Überschreiten und anschließende Unterschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle primär technische Bedeutung: Solche Bewegungen resultieren häufig aus Portfolioumschichtungen, Indexanpassungen oder Liquiditätsmanagement großer Asset‑Manager. Für flatexDEGIRO, dessen Aktie in jüngerer Zeit von Margendruck und intensivem Wettbewerb geprägt ist, sind diese institutionellen Umschichtungen zwar relevant, sie deuten jedoch nicht zwingend auf eine strategische Neuorientierung oder Kontrollabsicht hin.

Sollte Amundi seine Position in den kommenden Wochen stabilisieren oder weiter anpassen, sind weitere Meldepflichten zu erwarten; die veröffentlichte Referenzbasis von 110.134.548 Stimmrechten bleibt dabei maßgeblich. Die Mitteilungen wurden formal nach §40 Abs. 1 WpHG über EQS übermittelt; verantwortlich für den Inhalt ist der Emittent flatexDEGIRO SE. Die Meldungen zeigen die Relevanz regulatorischer Transparenz für Kapitalmarktzugang und die Bedeutung institutioneller Fluktuationen für Aktienkurse — kurzfristig beachtenswert, langfristig jedoch oft unbedeutend meistens.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 30,60EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.