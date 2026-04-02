Leipzigs Carbonbeton‑Revolution, starke Konzerne und heiße M&A‑Schlacht

Sachsen, Großkonzerne und Übernahmen prägen die wirtschaftspolitische Agenda – eingebettet in geopolitische Risiken, die Industrie und Märkte verstärkt fordern. In Leipzig nimmt mit der sogenannten C‑Factory das weltweit erste industrielle Werk zur Produktion von CO2‑speichernden Carbonbetonteilen Gestalt an. Die Pilotanlage, koordiniert von der Kahnt & Tietze GmbH und gefördert mit rund 14 Millionen Euro durch das Bundeswirtschaftsministerium, soll bis Ende 2029 aufgebaut werden. Carbonbeton verspricht deutlich schlankere Bauteile, geringere Betondeckungen dank nicht korrodierendem Carbon und somit Einsparungen bei Zement, Kies und Sand – nach Angaben der Entwickler potenziell bis zu 80 Prozent Ressourceneinsparung gegenüber herkömmlichem Stahlbeton. Forschungspartner sind u. a. die TU Dresden und die HTWK Leipzig; die Initiative zielt auf die Skalierung von Laborerfolgen zur industriellen Produktion.

Parallel demonstriert Messer SE & Co. KGaA Robustheit und Investitionskraft trotz volatilem Umfeld: 2025 erwirtschaftete der Gasespezialist 4,5 Milliarden Euro Umsatz bei einem EBITDA von 1,4 Milliarden Euro (Marge 31 %). Die Nettoverschuldung sank um 304 Mio. auf 3,2 Mrd. Euro; Investitionen beliefen sich auf 747 Mio. Euro, vor allem in Luftzerlegungsanlagen in den USA, China und Vietnam sowie in Dekarbonisierungstechnologien und Heliumkapazitäten. CEO Bernd Eulitz betont strategische Allokation auf nachhaltige Märkte und Digitalisierung mit Aussicht auf moderates Wachstum 2026.