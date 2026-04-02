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    Leonteq-GV: Entlastung aufgeschoben – Neue VR-Mitglieder stärken Aufsicht

    Leonteq hat an der ordentlichen Generalversammlung in Zürich am 1. April 2026 die Weichen für Governance und Regulatorik gestellt: Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten den meisten Anträgen des Verwaltungsrats zu, doch blieb ein strittiger Punkt vorläufig ausgesetzt. An der Versammlung waren 102 Anteilseigner persönlich vertreten, die 453'102 Aktien hielten; die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat weitere 1'152 Aktionärinnen und Aktionäre mit 11'252'476 Aktien. Die Gesamtbeteiligung lag bei rund 64 Prozent der ausgegebenen Aktien – ein Indiz für ausgeprägtes Aktionärsinteresse.

    Beschlossen wurden unter anderem der Lagebericht sowie die Konzern- und Jahresrechnung für 2025. Auch der Nachhaltigkeitsbericht 2025 und der Vergütungsbericht wurden in Konsultativabstimmungen gebilligt. Die Aktionäre genehmigten ferner die Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven, Änderungen der Statuten, die Wiederwahl der Revisionsstelle sowie die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Detaillierte Abstimmungsergebnisse hat Leonteq auf seiner Website publiziert.

    Auf personeller Ebene bestätigten die Aktionäre alle fünf zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder sowie Christopher Chambers in seiner Rolle als Präsident. Zudem wurden Barbara Heller und Jürg Steiger als neue unabhängige Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Die Zusammensetzung der Ausschüsse wurde ebenfalls angepasst; damit will Leonteq seine Aufsichtsgremien weiter stärken.

    Parallel zur Generalversammlung hatte der Verwaltungsrat im Vorfeld entschieden, den Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 zurückzuziehen. Hintergrund sind verbleibende Auflagen der Finanzmarktaufsicht FINMA aus einem Verfahren, das im Dezember 2024 abgeschlossen wurde. Leonteq teilt mit, die regulatorisch geforderten Massnahmen weitgehend umgesetzt zu haben; eine unabhängige Überprüfung durch einen von der FINMA beauftragten Prüfungsbeauftragten wurde in der zweiten Jahreshälfte 2025 weitgehend abgeschlossen. Für wenige noch offene Punkte liefen weitere Integrations- und abschliessende Prüfprozesse im ersten Quartal 2026.

    Eine Schweizer Stimmrechtsberaterin empfahl vor diesem Hintergrund, gegen die Entlastung zu stimmen; der Verwaltungsrat kündigte an, den Entlastungsantrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorzulegen. Die Entwicklung unterstreicht, dass regulatorische Restarbeiten und deren Dokumentation weiterhin im Fokus von Investoren und Beratern stehen. Finanzkennzahlen wurden nicht Gegenstand der veröffentlichten Mitteilungen; Leonteq betont jedoch seine Marktposition als Schweizer Fintech mit Fitch-Rating BBB-/stabil und MSCI-ESG-Bewertung AAA.



    Leonteq

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    ISIN:CH0190891181WKN:A1J642

    Die Leonteq Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 17,11EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



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