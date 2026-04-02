Westwing kauft 28.700 Aktien — Eigenbestand steigt auf 5,03%

Konkret verteilten sich die Transaktionen auf fünf Handelstage: 5.200 Stück am 23. März (VWAP 16,0015 EUR), 5.700 am 24. März (16,0085 EUR), 5.900 am 25. März (15,9479 EUR), 5.800 am 26. März (15,7259 EUR) und 6.100 am 27. März (14,5946 EUR). Auffällig ist der niedrigere Durchschnittskurs am 27. März, der den Wochenmittelwert nach unten zog.

Die Westwing Group SE hat im Rahmen ihres angekündigten Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 23. bis 27. März 2026 weitere 28.700 eigene Aktien erworben. Das teilte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung mit. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Börse (XETRA) durch ein beauftragtes Kreditinstitut; der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) für die Woche lag bei 15,6371 EUR, was einem Einsatz von rund 449.000 EUR entspricht.

Seit Beginn des Rückkaufprogramms, das mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 formell zum 9. Februar 2026 gestartet wurde, hat Westwing insgesamt 170.308 Aktien zurückerworben. Parallel meldete die Gesellschaft eine Änderung ihrer Stimmrechtsstruktur: Zum 30. März 2026 belief sich der Bestand eigener Aktien auf 988.651 Stück, was 5,03 % der Gesamtstimmrechte (Gesamtzahl der Stimmrechte: 19.650.000) entspricht. In der letzten Veröffentlichung war der Anteil noch mit 4,13 % angegeben — ein Anstieg um nahezu 0,9 Prozentpunkte, der die materielle Wirkung der Rückkäufe auf die Kapitalstruktur unterstreicht.

Aus Investorensicht sind Rückkäufe doppelt zu lesen: Einerseits reduzieren sie den frei handelbaren Streubesitz und können Ergebnis je Aktie (EPS) sowie Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie erhöhen; andererseits signalisieren sie dem Markt, dass das Management die Aktien als unterbewertet erachtet oder überschüssige Liquidität effizient einsetzen möchte. Die bislang erworbenen Mengen sind im Verhältnis zur gesamten Anzahl ausstehender Aktien moderat; die täglichen Volumina liegen im niedrigen Tausenderbereich und dürften nur begrenzte Effekte auf die Kursliquidität haben.

Westwing verweist auf weiterführende Detailinformationen und fortlaufende Meldungen auf seiner Investor-Relations-Seite. Die Kommunikation erfolgte gemäß den Vorgaben der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sowie der entsprechenden delegierten Verordnung zu Rückkäufen.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,88EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.