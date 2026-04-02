AEVIS/Infracore verkauft See‑Spital Horgen — 100 Mio. CHF Liquidität

Infracore positioniert sich damit weiter als zentraler Anbieter von Spitalinfrastruktur in der Schweiz: Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von 47 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 1,41 Mrd. CHF. Für Infracore ist das Geschäftsfeld Sale‑and‑Lease‑Back ein Wachstumstreiber; AEVIS hält direkt und indirekt rund 30 % an Infracore. Infracore signalisiert zudem Ambitionen zur Kapitalerweiterung bis hin zu einem möglichen IPO, um der erwarteten Nachfrage nach Infrastrukturfinanzierungen gerecht zu werden.

AEVIS VICTORIA und ihre Beteiligung Infracore haben mit der angekündigten Infrastrukturpartnerschaft zwischen Infracore und dem See‑Spital Horgen einen weiteren Schritt zur Stärkung der Bilanz und zur Straffung des Portfolios gesetzt. Kern der Transaktion ist ein Sale‑and‑Lease‑Back: Das See‑Spital verkauft Grundstück und Gebäude in Horgen an Infracore und mietet die Liegenschaft langfristig zurück. Zweck ist die Refinanzierung einer fälligen Anleihe über 100 Mio. CHF (Fälligkeit 3. Juli 2026), die zur Finanzierung des Neubaus vor acht Jahren aufgenommen wurde. Die Vereinbarung sichert den Fortbestand des Spitalbetriebs am Standort und schafft Liquidität, die das Spital in medizinisches Personal, Medizintechnik und Digitalisierung investieren will.

Parallel legte AEVIS VICTORIA den Geschäftsbericht 2025 vor. Die Gruppe erhöhte den konsolidierten Umsatz um 14.3% auf 1,208.4 Mio. CHF; der Nettoumsatz stieg auf 1,055 Mio. CHF (+13.5%). Operativ blieb die Performance robust: Das EBITDAR betrug 166.6 Mio. CHF (Marge 15.8%), während das EBITDA mit 72.5 Mio. CHF und der konsolidierte Jahresverlust von 25.6 Mio. CHF durch Investitionen und das Ausbleiben von M&A‑Gewinnen belastet wurden. Der Nettoinventarwert (NAV) je Aktie kletterte auf 26.15 CHF (+7.8%), ein für die Beteiligungsgesellschaft zentrales Signal zur Wertschaffung.

Treiber war erneut Swiss Medical Network (AEVIS‑Beteiligung 76.3%), das dank Zukäufen und Ausbau der ambulanten Aktivitäten den Umsatz auf 988.5 Mio. CHF steigerte. MRH im Hospitality‑Segment verbesserte RevPar und Auslastung; Infracore selbst verzeichnete Erträge ohne Neubewertung von 66.4 Mio. CHF und einen Reingewinn von 55.8 Mio. CHF (+65.5%).

Finanziell baute AEVIS die Nettoverschuldung um 113.3 Mio. CHF ab; die Verschuldungsquote fiel auf 49.8%, Eigenkapitalquote stieg auf 29.1%. Rund die Hälfte der Verbindlichkeiten ist immobilienbesichert (Netto‑LTV 45.4%). Ausblick: Swiss Medical Network peilt organisches Wachstum von 2–3% und eine EBITDAR‑Marge über 20.5% für 2026 an; AEVIS bleibt fokussiert auf Portfoliooptimierung und die Nutzung von Immobilienfinanzierungen als strategischem Hebel. Insgesamt unterstreichen die Maßnahmen die Strategie, operative Gesundheitskompetenz mit immobilienbasierter Kapitalfreisetzung zu kombinieren.

Die AEVIS VICTORIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 14,00EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.