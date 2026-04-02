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    GBK gibt UBGG‑Status auf, erweitert Geschäftsfeld und zahlt 5,2% Dividende

    GBK Beteiligungen AG hat am 1. April 2026 zwei wesentliche Beschlüsse bekanntgegeben: Der Jahresabschluss 2025 wurde festgestellt und der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, künftig auf den Status als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem UBGG zu verzichten und den Unternehmensgegenstand zu erweitern.

    Zum Geschäftsjahr 2025 weist der von Deloitte geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss ein Ergebnis von 1,27 Mio. Euro aus. Dieses setzt sich aus einem realisierten Verlust von 1,86 Mio. Euro und einem nicht realisierten Gewinn von 3,13 Mio. Euro zusammen. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 49,49 Mio. Euro, womit der Nettoinventarwert (Net Asset Value) je Aktie 7,33 Euro beträgt. Der ausgewiesene Bilanzgewinn beläuft sich auf 2,05 Mio. Euro; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, davon rund 2,03 Mio. Euro auszuschütten und etwa 0,03 Mio. Euro vorzutragen. Auf Basis des Börsenkurses zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 5,2 Prozent. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gemäß § 172 AktG gebilligt.

    Parallel dazu hat die Gesellschaft beschlossen, künftig auf den UBGG-Status zu verzichten. Hintergrund ist der geplante Vorschlag an die Hauptversammlung, den Unternehmensgegenstand um das Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Finanzinstrumenten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zu erweitern. Durch den Verzicht will GBK die besonderen Vorgaben des Unternehmensbeteiligungsgesetzes künftig nicht mehr beachten müssen. Vorstand und Aufsichtsrat sehen darin offenbar einen strategischen Schritt zur Flexibilisierung der Investitionstätigkeit und zur Erweiterung der operativen Handlungsspielräume, insbesondere im Hinblick auf handelbare Finanzinstrumente.

    Die Mitteilungen betonen die langjährige Ausrichtung der GBK als banken- und branchenunabhängige Beteiligungsgesellschaft, die seit 1969 in nicht börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. GBK kooperiert seit 2002 mit der Hannover Finanz GmbH; die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr mehrerer Regionalbörsen sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN DE0005850903).

    Für Anleger sind zwei Aspekte relevant: Zum einen die vorgeschlagene Ausschüttung, die eine attraktive Dividendenrendite signalisiert, zum andern die regulatorische Neuausrichtung, die künftig Zugang zu einem breiteren Spektrum finanzieller Anlageformen ermöglichen und die Portfoliostruktur verändern könnte. Genauere Folgen für Investmentstrategie, Risiko- und Ertragsprofil bleiben aber von der endgültigen Anpassung des Gesellschaftsvertrags und den Beschlüssen der Hauptversammlung abhängig.



    GBK Beteiligungen

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    ISIN:DE0005850903WKN:585090

    Die GBK Beteiligungen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 5,425EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



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