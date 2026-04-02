SoftwareOne nach Crayon-Deal: Marge schießt hoch, Ziel CHF100 Mio Synergien

Finanziell zeigte das Jahr klare Fortschritte: Das ausgewiesene EBITDA legte auf CHF 207,6 Mio. zu (Marge 16,7 %, +5,3 Prozentpunkte), das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 277,0 Mio. (Marge 22,2 %). Der bereinigte Jahresgewinn wuchs auf CHF 89,6 Mio.; der ausgewiesene Nettogewinn lag bei CHF 1,4 Mio. nach einem Verlust 2024. Operativer Cashflow verbesserte sich deutlich auf CHF 268,6 Mio.; die Nettoverschuldung betrug CHF 369,3 Mio., entsprechend einem Verschuldungshebel von rund 1,3x bezogen auf das bereinigte EBITDA.

SoftwareOne hat mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ein Übergangsjahr bilanziert, in dem die Akquisition von Crayon (2. Juli 2025) und erste Integrationsschritte das Bild prägten. Auf IFRS-Basis stieg der Konzernumsatz um 22,5 % auf CHF 1,243,4 Mio.; bereinigt auf vergleichbarer kombinierter Basis (inkl. Crayon) wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 1,4 % auf CHF 1,518,2 Mio. Organisch – also ohne Crayon – fiel der Umsatz marginal (-1,3 % kWk). Eine Aufwertung des Schweizer Frankens drückte die berichtete Entwicklung um rund 4,7 Prozentpunkte.

Segment- und regional betrachtet war die Performance heterogen: Software & Cloud Direct litt unter Anpassungen bei Microsoft-Incentives und verzeichnete auf vergleichbarer Basis einen Rückgang, zeigte aber im vierten Quartal eine deutliche Erholung (+10,1 % kWk). Channel und Services waren Wachstumstreiber (+18,7 % bzw. +5,3 % kWk); insbesondere Services profitierten von starker Nachfrage nach Data & AI-, Cloud- und Sicherheitsleistungen. Regional trumpften APAC (+11,4 %) und CEE (+14,0 %) auf, während NORAM deutlich schwächer war (-12,6 %).

Strategisch steht die Integration im Fokus: Run‑Rate‑Synergien erreichten Ende 2025 CHF 43 Mio.; per Mitte März 2026 waren CHF 64 Mio. realisiert. Managementziel bleibt CHF 100 Mio. Kostensynergien per Ende 2026; das Unternehmen signalisiert, am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne zu landen. Gleichzeitig beliefen sich die bereinigten Einmalaufwendungen 2025 auf CHF 74,3 Mio., davon CHF 51,4 Mio. im Zusammenhang mit Crayon.

SoftwareOne schlägt eine Dividende von CHF 0.15 je Aktie vor und kündigt für 2026 mittleres einstelligen Umsatzwachstum (kWk) sowie eine bereinigte EBITDA‑Marge von über 23 % an. Risikothemen: eine von Dritten angestoßene Vorprüfung zu Forderungsbuchungen wurde intern und extern geprüft; die Untersuchungen ergaben keine substantiellen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Personalwechsel: CHRO Julia Braun tritt zurück, Nina Janorschke folgt. Insgesamt präsentiert SoftwareOne ein Bild der Konsolidierung und Skalierung nach Zukauf – mit klarer Kostenagenda und optimistischer Guidance für 2026.

Die SoftwareONE Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 7,00EUR auf Lang & Schwarz (02. April 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.