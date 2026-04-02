Oscillate wird Serval: 2,9 Mio.£ für Kalahari-Kupfer-Expansion

Kern der Transaktion ist die bedingte Übernahme von Kalahari Copper Ltd., durch die Oscillate zum Großflächen-Betreiber in zwei aufstrebenden afrikanischen Kupfergürteln werden würde: dem Kaoko-Becken in Namibia sowie dem Kalahari-Kupfergürtel in Botswana. Die Akquisition, Arbeitsprogramme und der Börsenwechsel sind an die Zustimmung der Aktionäre auf einer anberaumten Hauptversammlung am 24. April 2026 gebunden; die AIM-Zulassung der neuen Aktien ist für den 27. April 2026 avisiert. Parallel soll die Notierung am Aquis Growth Market aufgehoben und das ausgegebene Kapital im Verhältnis 50:1 konsolidiert werden.

Oscillate PLC treibt mit einer umfassenden Umstrukturierung und Kapitalmaßnahme den Wechsel zu einem stärker fokussierten Kupferexplorer voran. Das Unternehmen, das sich künftig Serval Resources Plc nennen will, hat sein AIM-Zulassungsdokument veröffentlicht und eine Platzierung sowie eine Zeichnung über insgesamt 12.997.761 neue Stammaktien zum Preis von 22,5 Pence je Aktie im Volumen von 2,9 Mio. £ (vor Kosten) abgeschlossen. Zusätzlich ist ein WRAP-Einzelhandelsangebot vorgesehen, das bis zu 1.333.333 Aktien und maximal 300.000 £ einwerben soll. Nach Abzug von Kosten und Provisionen stehen dem Konzern damit rund 2,0 Mio. £ Nettoerlös zur Verfügung.

Die Platzierungspreis liegt rund 25 % unter dem 40-Tage-VWAP der bisherigen Aktien und würde die neuen Fundraising-Aktien nach Ausgabe etwa 37,25 % des erweiterten Kapitals ausmachen. Der Nettoerlös ist zweckgebunden für Erkundungs- und Vorbereitungskosten: Namibia (Budget 0,6 Mio. £), Botswana (0,4 Mio. £), Unternehmensgemeinkosten und Betriebskapital. Für 2026 sind in Namibia und Botswana geophysikalische Arbeiten, Bodenproben, kartierende Maßnahmen und Bohrprogramme vorgesehen; in Namibia ist ein Arbeitsprogramm mit rund 0,8 Mio. USD benannt.

Managementseitig ist die Nominierung von Andrew Benitz als Non-Executive Director angekündigt; er bringt mehr als 20 Jahre Kapitalmarkt- und Rohstoffexpertise mit. Die Führung betont, dass die Transaktion Serval Resources als Mid-Cap-Explorer für Kupfer und „Future Metals“ positionieren soll, um von strukturell steigender Kupfernachfrage infolge der Energiewende zu profitieren.

Analytisch bleibt die Transaktion kapitalmarktabhängig: Abschluss, Zulassung und Zuteilung sind an behördliche Genehmigungen und die Zustimmung der Aktionäre geknüpft. Investorenhinweise und umfangreiche rechtliche Einschränkungen begleiten die Mitteilung; das Zulassungsdokument wurde nicht von der FCA genehmigt. Chancen liegen in der Flächengröße und Diversifikation, Risiken in Lizenzverlängerungen, Explorationsunsicherheiten und Markt-/Regulierungsbedingungen.

Kupfer wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 4,43USD auf COMEX (05. Februar 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.