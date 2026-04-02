Doppelboden aufgestellt

Sollte die Aktie jedoch unter den Bereich des Doppelbodens fallen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall wären Rückgänge bis in Richtung 249,60 Euro möglich, womit die Tiefstände aus dem April des Vorjahres erneut getestet werden könnten.

Im Vergleich zum starken Rückgang während des Zollschocks im April des letzten Jahres hielt sich die Aktie diesmal stabiler. Im Bereich von 294,00 Euro konnte sie sich deutlich behaupten und im gestrigen Handel sogar über die wichtige Marke von 320,20 Euro steigen. Das erhöht die Chancen auf eine mehrtägige Erholung. Mögliche nächste Ziele liegen zunächst bei 335,00 Euro und darüber im Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 zwischen 346,50 und 355,90 Euro. Diese Entwicklung könnte vor allem für kurzfristig orientierte Anleger interessant sein, die auf vorübergehende Kursgewinne setzen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 322,20 Euro

Kursziele : 335,00/346,50 Euro

Renditechance via DY7YTU : 63 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7YTU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,25 - 3,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 290,0568 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 290,0568 Euro akt. Kurs Basiswert: 322,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 346,50 Euro Hebel: 9,24 Kurschance: + 63 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU81D0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,50 - 3,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 357,411 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 357,411 Euro akt. Kurs Basiswert: 322,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,59 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.