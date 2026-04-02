In stabiler Seitwärtsrange

Sollte dieser Bereich überwunden werden, könnten anschließend auch wieder die bisherigen Höchststände bei 288,62 US-Dollar in den Fokus rücken. Auf der anderen Seite gilt: Fällt die Aktie unter 235,00 US-Dollar, könnte sich die Lage deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre ein Rückgang in Richtung des Unterstützungsbereichs aus dem vergangenen Sommer bei etwa 215,00 US-Dollar möglich, was eher für fallende Kurse sprechen würde.

Grundsätzlich sind die langfristigen Aufwärtstrends bei Apple weiterhin intakt. Die derzeitige, eher kurzfristige Schwächephase hält allerdings schon seit Anfang Dezember an. Hoffnung auf eine baldige Erholung macht der Doppelboden, der sich bei 245,51 US-Dollar gebildet hat. Gelingt es der Aktie, über den 50-Tage-Durchschnitt bei 258,65 US-Dollar zu steigen, könnte es zu einem Anlauf auf die obere Begrenzung des Abwärtstrends bei 270,60 US-Dollar kommen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 258,65 US-Dollar

Kursziel : 270,60 US-Dollar

Renditechance via DU4GW2 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4GW2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,70 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 235,7526 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 235,7526 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 255,19 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 270,60 US-Dollar Hebel: 12,83 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8MMK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,80 - 1,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 276,363 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 276,363 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 255,19 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.