Heftiger Rückgang Gold verliert -3,46 %

-3,46 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,15 % 1 Monat -14,41 % 3 Monate +6,67 % 1 Jahr +49,93 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 4.594,26. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.714,15USD. Heute notiert Gold bei 4.594,26USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.401,0USD wert – ein Zuwachs von +168,02 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil und ohne klare Richtung. Technisch liegt Gold an der Abwärtstrendlinie um ~4800; ein Bruch über 5000–5200 könnte Aufwärtsdynamik bringen, potenziell bis 5400. Geopolitische Risiken (Iran/Straße Hormus) werden als Treiber gesehen, doch einige Teilnehmer bleiben vorsichtig.