Goldpreis
Heftiger Rückgang Gold verliert -3,46 %
Gold bricht ein und fällt auf 4.594,26 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,15 %
|1 Monat
|-14,41 %
|3 Monate
|+6,67 %
|1 Jahr
|+49,93 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.714,15USD. Heute notiert Gold bei 4.594,26USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.401,0USD wert – ein Zuwachs von +168,02 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil und ohne klare Richtung. Technisch liegt Gold an der Abwärtstrendlinie um ~4800; ein Bruch über 5000–5200 könnte Aufwärtsdynamik bringen, potenziell bis 5400. Geopolitische Risiken (Iran/Straße Hormus) werden als Treiber gesehen, doch einige Teilnehmer bleiben vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|375,00EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,97EUR
|-2,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,26EUR
|+1,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,70EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,92EUR
|+0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,70EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,38EUR
|-2,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,14EUR
|-0,23 %
|Long
|1
|0,00
|129,91EUR
|-3,01 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,02EUR
|+1,44 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.