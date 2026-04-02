Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -5,67 %
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 70,82 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,34 %
|1 Monat
|-23,75 %
|3 Monate
|-5,80 %
|1 Jahr
|+112,65 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,31002USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 70,82USD ein Wert von 15.190,2USD geworden – ein Gewinn von +203,80 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt und technisch geprägt. Mehrere Beiträge deuten auf Bodenbildung und den Ausbruch aus dem Downtrend hin; von einer technischen Gegenreaktion und bullischen Signalen bei Tagesschluss ist die Rede. Ziele bei 95$, Unterstützung um 70$. Eine konkrete 14‑Tage-Performance wird nicht genannt; persönliche Angriffe werden ignoriert, der Fokus liegt auf Kursentwicklung und technischer Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|375,00EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,97EUR
|-2,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,26EUR
|+1,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,70EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,92EUR
|+0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,70EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,38EUR
|-2,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,14EUR
|-0,23 %
|Long
|1
|0,00
|129,91EUR
|-3,01 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,02EUR
|+1,44 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.