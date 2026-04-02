Heftiger Rückgang Silber verliert -5,67 %

-5,67 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,34 % 1 Monat -23,75 % 3 Monate -5,80 % 1 Jahr +112,65 %

Silber bricht kräftig ein:auf 70,82. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,31002USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 70,82USD ein Wert von 15.190,2USD geworden – ein Gewinn von +203,80 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt und technisch geprägt. Mehrere Beiträge deuten auf Bodenbildung und den Ausbruch aus dem Downtrend hin; von einer technischen Gegenreaktion und bullischen Signalen bei Tagesschluss ist die Rede. Ziele bei 95$, Unterstützung um 70$. Eine konkrete 14‑Tage-Performance wird nicht genannt; persönliche Angriffe werden ignoriert, der Fokus liegt auf Kursentwicklung und technischer Bewertung.