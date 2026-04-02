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    Ölpreis

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    Brent-Öl im Höhenflug – plus +7,24 % auf 107,86 USD

    Der Ölmarkt zeigt klare Dynamik. Brent legt +7,24 % zu und erreicht 107,86 USD.

    Ölpreis - Brent-Öl im Höhenflug – plus +7,24 % auf 107,86 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Brent-Ölpreis befindet sich klar im Aufwärtsmodus und steigt um +7,24 % auf 107,86USD. Anleger reagieren auf positive Signale aus dem Markt, während der Ölpreis neue kurzfristige Hochs ansteuert.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,98 %
    1 Monat +36,87 %
    3 Monate +74,93 %
    1 Jahr +43,67 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 63,15270USD. Heute, bei 107,86USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.539,22USD geworden – ein Plus von +70,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    Im wallstreetONLINE-Forum ist Brent aktuell gemischt bewertet: Geopolitische Risiken rund um Hormuz/ Iran könnten Angebot verknappen und Preis erhöhen, während Iran laut IEA zuletzt ca. 1,9 Mio BPD exportierte. Sanktionen versus Öffnung der Meerenge schaffen Unsicherheit. Kurzfristig hohe Volatilität; ob Brent steigt, hängt von Sanktionen und Straßenzugängen ab. Kursentwicklung der letzten 14 Tage fehlt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Neben physischen Angebots- und Nachfrageströmen wird der Brent-Ölpreis stark von den Finanzmärkten beeinflusst. Erwartungen an die Geldpolitik, insbesondere das Zinsniveau und die Entwicklung des US-Dollars, spielen eine wichtige Rolle, da Öl international in US-Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar kann den Ölpreis dämpfen, während ein schwächerer Dollar oft unterstützend wirkt. Auch spekulative Positionierungen an den Terminmärkten, Absicherungsstrategien von Produzenten und die Nachfrage institutioneller Investoren beeinflussen die Preisentwicklung. Fördermengen, geopolitische Risiken und makroökonomische Daten treffen damit auf finanzielle Erwartungen, was Brent-Öl zu einem der volatilsten und meistbeobachteten Rohstoffe macht.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +8,27 %
    +10,71 %
    +36,87 %
    +74,93 %
    +43,67 %
    +27,88 %
    +70,78 %
    +176,68 %
    +70,49 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740



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