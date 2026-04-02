Intel will weitere Millionen in KI-Startup SambaNova investieren

An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Intel-Aktie legte zuletzt um 8,8 Prozent zu und schloss bei 48 US-Dollar.

Laut einem Bericht von Reuters plant der US-Chiphersteller Intel , weitere 15 Millionen US-Dollar in das KI-Startup SambaNova Systems zu investieren.

Beteiligung wächst weiter

Die geplante Investition steht noch unter regulatorischem Vorbehalt, würde jedoch Intels Anteil an SambaNova auf rund 9 Prozent erhöhen. Bereits im Februar hatte Intel 35 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert und damit seine Beteiligung von zuvor 6,8 Prozent auf 8,2 Prozent gesteigert.

SambaNova gilt als ambitionierter Herausforderer im Markt für KI-Hardware und -Software, kämpft jedoch mit operativen Schwierigkeiten. Das Unternehmen hatte im April 2025 77 Mitarbeiter in Kalifornien entlassen und zeitweise eine Finanzierung oder einen Verkauf zu einer niedrigeren Bewertung geprüft.

Enge Verflechtung mit CEO-Portfolio

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Rolle von Intel-CEO Lip-Bu Tan, der zugleich als Chairman von SambaNova fungiert. Tan ist ein prominenter Venture-Capital-Investor, dessen Fonds ebenfalls in mehrere Startups investiert sind, die nun Kapital von Intel erhalten.

Laut Reuters zeigen Dokumente, dass Intel in mehrere Unternehmen investiert hat, die Verbindungen zu Tan aufweisen – darunter: EPIC Microsystems, 3D Glass Solutions, OPAQUE Systems und SambaNova Systems. Diese Transaktionen könnten potenziell auch Tans persönliches Vermögen steigern.

Intel betonte in einer Stellungnahme, man verfüge über "strenge Governance- und Compliance-Richtlinien" sowie eine aktive Aufsicht durch den Vorstand. Zudem sei Intel bereits vor Tans Amtsantritt an drei der vier Unternehmen beteiligt gewesen.

Experten warnen

Bereits im Dezember hatten Governance-Experten auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen. Die Nähe zwischen Intel und Tans Beteiligungen könne "rote Flaggen" auslösen, insbesondere wenn strategische Entscheidungen davon beeinflusst werden.

Gleichzeitig gibt es auch Gegenstimmen: Einige Branchenanalysten sehen in Tans Netzwerk einen Wettbewerbsvorteil. Seine Beziehungen könnten es Intel ermöglichen, schneller und gezielter in Zukunftstechnologien zu investieren.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 40,40USD auf Tradegate (02. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



