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    Chemie vor dem Kollaps

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    Das wird jetzt hässlich: ifo crasht – Kosten außer Kontrolle, Jobs auf der Kippe

    Der ifo-Index fällt auf -25 Punkte. Energie- und Rohstoffkosten drücken massiv, Aufträge fehlen – viele Chemieunternehmen sehen beim Personal den letzten Hebel.

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    Chemie vor dem Kollaps - Das wird jetzt hässlich: ifo crasht – Kosten außer Kontrolle, Jobs auf der Kippe
    Foto: adobe.stock.com

    Die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie hat sich im März deutlich eingetrübt – und der Iran-Krieg verschärft die ohnehin angespannte Lage spürbar. Der Geschäftsklimaindex des ifo Instituts fiel auf minus 25,0 Punkte, nach minus 16,7 im Februar. Besonders deutlich verschlechterte sich die Einschätzung der aktuellen Lage, die auf minus 31,9 Punkte abstürzte. Auch die Erwartungen der Unternehmen gaben weiter nach. "Die Folgen der Kriegshandlungen im Nahen Osten treffen die ohnehin angeschlagene Chemiebranche mit voller Wucht", sagte ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

    Die Branche kämpfte bereits vor dem Konflikt mit schwacher Nachfrage und Auftragsmangel, der sich nun weiter verschärft. Gleichzeitig treiben steigende Kosten für Rohöl, Rohstoffe und Energie den Druck auf die Unternehmen massiv nach oben. Viele planen deshalb, ihre Preise deutlich anzuheben, um die Belastungen zumindest teilweise weiterzugeben. Doch dieser Spielraum ist begrenzt: Höhere Preise könnten die Nachfrage zusätzlich dämpfen.

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    Besonders alarmierend ist der Blick auf den Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungserwartungen brachen auf minus 32,1 Punkte ein – ein historischer Tiefstand. "Die Unternehmen können die schwierigen Rahmenbedingungen kaum beeinflussen; ihnen bleibt daher nur der Abbau von Arbeitsplätzen als Handlungsspielraum", erklärte Wolf. Damit droht die Krise zunehmend auch den Arbeitsmarkt zu erreichen.

    Parallel warnen Branchenvertreter vor konkreten Engpässen. Der Verband der Chemischen Industrie sieht vor allem bei wichtigen Vorprodukten wie Cyclohexan, Glycol, Melamin und Methanol steigende Risiken. Diese Stoffe sind zentral für zahlreiche industrielle Anwendungen, von Kunststoffen bis zu Klebstoffen. "Der Iran-Krieg zeigt schonungslos, wie verwundbar Europa geworden ist", erklärte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Wenn als indirekte Folge zentrale Vorprodukte fehlen oder unbezahlbar werden, trifft das die deutsche Wertschöpfung mitten ins Herz."

    An der Börse zeigt sich die Unsicherheit bereits. BASF verlor am Mittwoch rund 2,8 Prozent und knüpfte damit an die Verluste vom Vortag an. Zuvor hatte sich die Aktie nach ihrem Tief vom 23. März zeitweise spürbar erholt.

    Analysten sehen die Entwicklung kritisch. Zwar können viele Unternehmen steigende Kosten derzeit noch über höhere Preise ausgleichen. Doch dieser Effekt dürfte begrenzt sein. Der UBS-Analyst Geoff Haire warnte, dass Preiserhöhungen mittelfristig die Nachfrage belasten könnten – und damit die Erholung der Branche erneut ins Wanken gerät.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 51,00EUR auf Tradegate (02. April 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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