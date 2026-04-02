Snap kann sich versechsfachen, sagt aktivistischer Investor und macht Druck

Nachdem die Aktie bereits am Dienstag um 14,4 Prozent nach oben schoss, legte sie am Mittwoch um weitere 6,5 Prozent zu. Aktuell notiert das Papier bei etwa 4,90 US-Dollar. Doch wenn es nach Irenic geht, ist das erst das unterste Ende der Fahnenstange.

Die Snap -Aktie erlebt derzeit eine furiose Rallye. Innerhalb von nur zwei Handelstagen kletterte das Papier um insgesamt 21,6 Prozent. Auslöser des Kursfeuerwerks war ein Bericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Irenic Capital Management.

Irenic Capital Management, das rund 2,5 Prozent der Class-A-Aktien hält, hat dem Snap-Gründer und CEO Evan Spiegel ein Maßnahmenpaket vorgestellt, was er tun sollte, um sein Unternehmen flott zu machen. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief findet die Investmentfirma deutliche Worte:

"Snap sollte nicht so weitermachen wie bisher. Es funktioniert nicht. Und wir sagen Ihnen damit nichts, was Sie nicht schon wissen", heißt es in der Mitteilung an Spiegel, die von Irenic-Gründer und Chief Investment Officer Adam Katz unterzeichnet ist.

Der Investor sieht einen klaren Pfad, um den Aktienkurs auf 26,37 US-Dollar zu hieven – ein Niveau, das Snap zuletzt im Mai 2022 gesehen hat. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert Irenic drastische Maßnahmen:

- Strikte Kostendisziplin: Massiver Personalabbau und das Einstampfen unrentabler Projekte.

- KI-Offensive: Eine konsequente Ausrichtung auf die "KI-Opportunität", um technologisch nicht den Anschluss zu verlieren.

- Effizienz: Eine radikale Steigerung der operativen und finanziellen Performance.

Trotz des jüngsten Kurssprungs bleibt die Bilanz des laufenden Jahres düster: Snap hat im Jahr 2026 bisher rund 40 Prozent an Wert verloren. Innerhalb von fünf Jahren beläuft sich das Minus sogar auf 91 Prozent. Das Hauptproblem bleibt die Abhängigkeit vom volatilen digitalen Werbemarkt, in dem Snap gegen Giganten wie Meta (Instagram/Threads) und TikTok bestehen muss.

Snap-Verwaltungsratschef Michael Lynton reagierte diplomatisch und betonte, man sei offen für den Dialog mit Aktionären. Das Unternehmen verweist auf eigene Fortschritte, wie den überraschenden Gewinn im vierten Quartal und die Gründung der Tochterfirma Specs Inc., die mit Augmented-Reality-Brillen neue Umsatzquellen erschließen soll.

Der Einstieg von Irenic Capital Management könnte für Snap einen Wendepunkt darstellen. Während das Management auf langfristige Innovationen wie AR-Brillen setzt, fordert der Investor sofortige Rentabilität und Effizienz. Ob die ehrgeizige Zielmarke von 26 US-Dollar erreicht werden kann, wird davon abhängen, wie schnell Evan Spiegel bereit ist, das Ruder herumzureißen. Eines ist sicher: Die Aktie von Snap hat noch eine Menge Luft nach oben. Ihr Allzeithoch im September 2021 lag bei 83,11 US-Dollar. Die Volatilität bei Snap dürfte in den kommenden Wochen hoch bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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