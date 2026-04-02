BMW rutscht in den USA ab: Was jetzt zum Problem geworden ist

BMW verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe auf dem US-Markt, wie die dpa berichtet. Die Auslieferungen der Kernmarke BMW sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 84.231 Einheiten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch die Marke Mini muss rückgängige Verkaufszahlen verkraften. Hier gingen die Verkäufe sogar um 10,2 Prozent auf 6.261 Fahrzeuge zurück.

Sebastian Mackensen, Chef von BMW Nordamerika, erklärte, die Ergebnisse spiegelten zwar die allgemeinen Markttrends wider, BMW habe sich im Vergleich zur gesamten Branche jedoch gut entwickelt. Elektro- und Hybridmodelle waren demnach besonders stark betroffen. Der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge – sowohl batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) als auch Plug-in-Hybride (PHEV) – brach in den USA um die Hälfte auf unter 10.000 Einheiten ein.

Der US-amerikanische Markt für Elektrofahrzeuge steht derzeit vor erheblichen Herausforderungen. Die früheren Maßnahmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die Subventionen für Elektroantriebe abzuschaffen und die Emissionsnormen zu lockern, führten zu einem Nachfrageeinbruch. Große Automobilhersteller mit starker US-Präsenz, darunter Stellantis, Ford und General Motors, haben ihre Strategien für Elektrofahrzeuge seither umgestellt und dadurch Milliarden an Abschreibungen verbucht.

In den USA war der Bundeszuschuss für viele Käufer ein zentraler Teil der Rechnung. Laut IRS war der Clean Vehicle Credit nur noch für Fahrzeuge verfügbar, die spätestens bis zum 30. September 2025 erworben wurden. Fällt ein Zuschuss von bis zu 7.500 US-Dollar weg, wird ein Elektroauto für viele Haushalte auf einen Schlag deutlich schwerer finanzierbar.

Zudem entstand ein Vorzieheffekt: Viele Käufer haben ihre Anschaffung noch vor dem Auslaufen der Förderung vorgezogen. Danach entsteht oft ein Loch, weil ein Teil der Nachfrage bereits “abgearbeitet” ist. Cox Automotive beschreibt den US-Automarkt Anfang 2026 ausdrücklich als Markt, der nach der früheren, politisch getriebenen Volatilität nun unter höheren Fahrzeugpreisen, Inflation und weiter hohen Zinsen leidet. Das trifft Elektroautos besonders, weil sie im Neuwagenmarkt oft noch teurer sind als vergleichbare Verbrenner oder Hybride.

Die Aktie von BMW ist am Donnerstag (9:25 Uhr, MESZ) 0,38 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 78,78 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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