100-US-Dollar-Öl: Der Preisschock für Verbraucher kommt erst noch

Die Branchenverbände für Kunststoffverpackungen schlagen schon jetzt Alarm: es ist mit Aufpreisen von 25 bis 30 Prozent zu rechnen.

Die durch den Iran-Krieg explodierten Rohölpreise verteuern die gesamte globale Lieferkette. Einige Branchen leiden aber besonders unter der Last teurer Energie: die Chemie-und Verpackungsindustrie.

Bei Polyethylen (PE) ist beispielsweise die Abhängigkeit von Golfregion am stärksten. Die Aufschläge erhöhen sich hier weit mehr als um den üblichen Inflationsausgleich.

Während einige Branchen besonders betroffen sind, hat dies direkte Auswirkungen auf unser Portemonnaie. Mit Verzögerung erhöhen diese Preissteigerungen auch die Preisschilder in der Drogerie oder im Supermarkt. Um welche Produkte es sich konkret handelt, haben wir in unserem Podcast Börse, Baby! genauer untersucht.

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Denn in dieser Episode von "Börse, Baby!" sprechen wir über die Folgen des steigenden Ölpreises auf die deutsche Wirtschaft. Wie wirken sich die Preissprünge auf verschiedene Branchen aus, und was bedeutet das für den Verbraucher? Wir diskutieren, welche Sektoren besonders betroffen sind, von der Chemieindustrie bis hin zu den steigenden Preisen im Supermarkt.

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