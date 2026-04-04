    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Substanz gegen Multi-Krisen

    39641 Aufrufe 39641 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morningstar adelt JPMorgan-ETF: Warum dieser Dividendenfonds jetzt auffällt

    Während der S&P 500 deutlicher fällt, stemmt sich dieser Dividenden-ETF von JPMorgan gegen den Abwärtssog. Morningstar lobt ihn, und der Fonds-Manager setzt jetzt auf globale Banken, Industrie und Abstand zum KI-Hype.

    Substanz gegen Multi-Krisen - Morningstar adelt JPMorgan-ETF: Warum dieser Dividendenfonds jetzt auffällt
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Der Markt schwankt, der KI-Hype spaltet die Anleger und plötzlich rückt ausgerechnet ein Dividenden-ETF von JPMorgan in den Fokus. Der JPMorgan Dividend Leaders ETF (Kürzel: JDIV) wurde von Morningstar für das Jahr 2026 zu einem der besten Hochdividenden-ETFs für passives Einkommen gekürt. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet.

    Denn JDIV ist kein reiner USA-Fonds. Rund 51 Prozent des Portfolios sind in US-Aktien investiert, der Rest ist weltweit verteilt. Damit hebt sich der ETF von vielen klassischen Dividendenstrategien ab, die fast ausschließlich auf den US-Markt fokussiert sind. Gerade in einem nervösen Börsenumfeld kann das für Anleger interessant werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.919,36€
    Basispreis
    5,82
    Ask
    × 11,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,29€
    Basispreis
    5,87
    Ask
    × 11,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch der bisherige Jahresverlauf ist bemerkenswert. Bis zum Börsenschluss am 31. März 2026 lag die Gesamtrendite des ETFs bei minus 1,43 Prozent. Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf minus 4,33 Prozent. Dies zeigt die klare relative Stärke des ETFs in einem schwierigen Marktumfeld.

    Dividend Leaders ETF

    -0,30 %
    -0,96 %
    -3,81 %
    -2,85 %
    +13,75 %
    +8,41 %

    Bei JDIV hob Morningstar vor allem die strenge Einzeltitelauswahl hervor. Der Fonds soll Anlegern eine Art Kernmarkt-Erlebnis bieten, allerdings mit einer leichten Value-Schlagseite und vor allem mit mehr laufendem Ertrag. Die Dividendenrendite liegt den FactSet-Daten zufolge bei 2,28 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI ACWI kommt nur auf 1,64 Prozent. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 Prozent. Der ETF wurde erst 2024 aufgelegt.

    Ein Blick ins Portfolio ist besonders interessant. Zu den größten Positionen zählen Taiwan Semiconductor, Microsoft und Broadcom. Hinzu kommen NextEra Energy, Trane Technologies, Yum! Brands, McDonald’s, Lowe’s, Shell und AbbVie. Das zeigt: Ganz ohne Tech geht es nicht. Aber JDIV ist eben keine einseitige Wette auf den nächsten KI-Gewinner. Stattdessen mischt der Fonds Qualitätstitel, Dividendenzahler und globale Branchenführer.

    Genau dort liegt auch die aktuelle Strategie des Managements. Laut CNBC sieht der verantwortliche Portfoliomanager derzeit vor allem bei internationalen Banken Chancen, etwa in Singapur, Japan, Großbritannien und Schweden. Dort seien Bewertungen und Profitabilität lange gedrückt gewesen, während sich die Rahmenbedingungen nun verbesserten. Hinzu kommt ein Fokus auf Industrieunternehmen, vor allem im Luftfahrtbereich. Triebwerksbauer, Teilehersteller und andere Zulieferer könnten demnach noch länger von einer Phase überdurchschnittlicher Profitabilität profitieren. CNBC nennt als Beispiele für Industriewerte im Fonds unter anderem Trane Technologies, Ryanair, Eaton und Emerson Electric.

    Bemerkenswert ist auch, worauf JDIV gerade nicht setzt. Der Fonds hält sich sowohl beim Thema KI-Investitionen als auch beim Risiko einer KI-getriebenen Disruption eher zurück. Das ist in einem Jahr, in dem viele KI-nahe Titel stark geschwankt haben, ein klares Statement. Die Botschaft lautet: Lieber berechenbares Dividendenwachstum als die nächste binäre Wette.

    Und genau dieses Dividendenwachstum ist für JPMorgan ein zentrales Verkaufsargument. Laut Einschätzung des Managers sollen Aktien global in den kommenden fünf Jahren ihre Dividenden im Schnitt um sieben Prozent pro Jahr steigern. Für JDIV peilt er 8 Prozent an. Das klingt zwar nicht so spektakulär wie ein KI-Hype, ist für Einkommensinvestoren aber umso reizvoller: weniger Story, mehr Substanz.

    Unterm Strich ist der JDIV-ETF somit für Anleger geeignet, die nicht nur hohe Ausschüttungen suchen, sondern eine breit gefächerte Dividendenstrategie mit globalem Fokus bevorzugen. Morningstar hat ihm ein Gütesiegel verliehen, seine bisherige Entwicklung zeigt relative Stabilität und sein aktueller Portfolio-Mix setzt auf Banken, Industrie und robuste Cashflows statt auf die lautesten Marktmoden. Genau das könnte sich 2026 als der eigentliche Trumpf dieses ETFs erweisen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Substanz gegen Multi-Krisen Morningstar adelt JPMorgan-ETF: Warum dieser Dividendenfonds jetzt auffällt Während der S&P 500 deutlicher fällt, stemmt sich dieser Dividenden-ETF von JPMorgan gegen den Abwärtssog. Morningstar lobt ihn, und der Fonds-Manager setzt jetzt auf globale Banken, Industrie und Abstand zum KI-Hype.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     