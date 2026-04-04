Morningstar adelt JPMorgan-ETF: Warum dieser Dividendenfonds jetzt auffällt

Denn JDIV ist kein reiner USA-Fonds. Rund 51 Prozent des Portfolios sind in US-Aktien investiert, der Rest ist weltweit verteilt. Damit hebt sich der ETF von vielen klassischen Dividendenstrategien ab, die fast ausschließlich auf den US-Markt fokussiert sind. Gerade in einem nervösen Börsenumfeld kann das für Anleger interessant werden.

Der Markt schwankt, der KI-Hype spaltet die Anleger und plötzlich rückt ausgerechnet ein Dividenden-ETF von JPMorgan in den Fokus. Der JPMorgan Dividend Leaders ETF (Kürzel: JDIV) wurde von Morningstar für das Jahr 2026 zu einem der besten Hochdividenden-ETFs für passives Einkommen gekürt. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender CNBC berichtet.

Auch der bisherige Jahresverlauf ist bemerkenswert. Bis zum Börsenschluss am 31. März 2026 lag die Gesamtrendite des ETFs bei minus 1,43 Prozent. Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf minus 4,33 Prozent. Dies zeigt die klare relative Stärke des ETFs in einem schwierigen Marktumfeld.

Bei JDIV hob Morningstar vor allem die strenge Einzeltitelauswahl hervor. Der Fonds soll Anlegern eine Art Kernmarkt-Erlebnis bieten, allerdings mit einer leichten Value-Schlagseite und vor allem mit mehr laufendem Ertrag. Die Dividendenrendite liegt den FactSet-Daten zufolge bei 2,28 Prozent. Der Vergleichsindex MSCI ACWI kommt nur auf 1,64 Prozent. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 Prozent. Der ETF wurde erst 2024 aufgelegt.

Ein Blick ins Portfolio ist besonders interessant. Zu den größten Positionen zählen Taiwan Semiconductor, Microsoft und Broadcom. Hinzu kommen NextEra Energy, Trane Technologies, Yum! Brands, McDonald’s, Lowe’s, Shell und AbbVie. Das zeigt: Ganz ohne Tech geht es nicht. Aber JDIV ist eben keine einseitige Wette auf den nächsten KI-Gewinner. Stattdessen mischt der Fonds Qualitätstitel, Dividendenzahler und globale Branchenführer.

Genau dort liegt auch die aktuelle Strategie des Managements. Laut CNBC sieht der verantwortliche Portfoliomanager derzeit vor allem bei internationalen Banken Chancen, etwa in Singapur, Japan, Großbritannien und Schweden. Dort seien Bewertungen und Profitabilität lange gedrückt gewesen, während sich die Rahmenbedingungen nun verbesserten. Hinzu kommt ein Fokus auf Industrieunternehmen, vor allem im Luftfahrtbereich. Triebwerksbauer, Teilehersteller und andere Zulieferer könnten demnach noch länger von einer Phase überdurchschnittlicher Profitabilität profitieren. CNBC nennt als Beispiele für Industriewerte im Fonds unter anderem Trane Technologies, Ryanair, Eaton und Emerson Electric.

Bemerkenswert ist auch, worauf JDIV gerade nicht setzt. Der Fonds hält sich sowohl beim Thema KI-Investitionen als auch beim Risiko einer KI-getriebenen Disruption eher zurück. Das ist in einem Jahr, in dem viele KI-nahe Titel stark geschwankt haben, ein klares Statement. Die Botschaft lautet: Lieber berechenbares Dividendenwachstum als die nächste binäre Wette.

Und genau dieses Dividendenwachstum ist für JPMorgan ein zentrales Verkaufsargument. Laut Einschätzung des Managers sollen Aktien global in den kommenden fünf Jahren ihre Dividenden im Schnitt um sieben Prozent pro Jahr steigern. Für JDIV peilt er 8 Prozent an. Das klingt zwar nicht so spektakulär wie ein KI-Hype, ist für Einkommensinvestoren aber umso reizvoller: weniger Story, mehr Substanz.

Unterm Strich ist der JDIV-ETF somit für Anleger geeignet, die nicht nur hohe Ausschüttungen suchen, sondern eine breit gefächerte Dividendenstrategie mit globalem Fokus bevorzugen. Morningstar hat ihm ein Gütesiegel verliehen, seine bisherige Entwicklung zeigt relative Stabilität und sein aktueller Portfolio-Mix setzt auf Banken, Industrie und robuste Cashflows statt auf die lautesten Marktmoden. Genau das könnte sich 2026 als der eigentliche Trumpf dieses ETFs erweisen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



