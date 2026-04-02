CF Industries Holdings - Aktie zieht deutlich an - 02.04.2026

Die CF Industries Holdings Aktie konnte bisher um +5,96 % auf 116,14€ zulegen. Das sind +6,53 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CF Industries Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 116,14€, mit einem Plus von +5,96 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

CF Industries Holdings ist ein führender US-Hersteller von Stickstoffdüngern (Ammoniak, Harnstoff, UAN) für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position in Nordamerika, profitiert von Erdgasvorteilen und großskaliger Produktion. Wichtige Wettbewerber: Nutrien, Yara, Mosaic, OCI. USP: kostengünstige Produktion, integrierte Logistik, Fokus auf kohlenstoffärmere Ammoniaklösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die CF Industries Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +75,17 %.

Allein seit letzter Woche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +3,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CF Industries Holdings auf +75,17 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,78 % 1 Monat +37,75 % 3 Monate +75,17 % 1 Jahr +56,54 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 154 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,85 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. The Mosaic notiert im Minus, mit -0,02 %. K+S notiert im Plus, mit +1,38 %. Nutrien legt um +1,43 % zu

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.