Pfisterer Holding im Fokus: Der Herr der Ströme
In diesem Kurzportrait geht um die Pfisterer Holding SE, einem deutschen Spezialisten für Bauteile und Systeme für Stromnetze und andere Wege der Energieübertragung. Die Schwaben präsentieren sich damit als einer der großen Profiteure beim Ausbau der Strominfrastruktur – dem "Place to be" in der gerade erst beginnenden KI-Ära. Als Nebenwert fliegt die Aktie bisher noch völlig unterm Radar, aber das dürfte sich bald ändern, denn der Investitionsbedarf in Stromnetze ist gewaltig...
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