Ölpreis-Alarm: Diese Preiswelle trifft jetzt Millionen Reisende

Für Inlandsflüge wird mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von umgerechnet 3,03 US-Dollar gerechnet, um die Treibstoffkosten zu decken. Der Zivilluftfahrtfonds wird einen Teil der Erhöhung für Strecken zwischen Taiwan und den vorgelagerten Inseln ausgleichen. Die Zivilluftfahrtbehörde (CAA) wies die Fluggesellschaften an, die Änderungen Passagieren, Reisebüros und Frachtkunden klar zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden, berichtete die Nachrichtenagentur.

Taiwan wird ab dem 7. April die Treibstoffzuschläge für internationale Flüge erhöhen, nachdem die globalen Rohölpreise stark gestiegen sind, berichtete Focus Taiwan am Mittwoch unter Berufung auf die Zivilluftfahrtbehörde (CAA). CAA-Generaldirektor Ho Shu-ping erklärte, die Erhöhung belaufe sich auf 27,50 US-Dollar für Kurzstrecken und 71,50 US-Dollar für Langstrecken, wodurch sich die Zuschläge auf 45 bzw. 117 US-Dollar erhöhten. Dies entspreche einer Steigerung von 157 Prozent.

In den letzten Tagen haben weitere Airlines ihre Preiserhöhungen publik gemacht: Cathay Pacific (Hongkong) hat ihre Treibstoffzuschläge für internationale Flüge ab dem 01. April um etwa 34 Prozent erhöht, weil die Jet‑Fuel‑Preise deutlich gestiegen sind. Bei Korean Air steigen die Treibstoffzuschläge auf einigen internationalen Routen um mehr als 200 Prozent (zum Beispiel Incheon–New York/Chicago) und sogar nahe 250 Prozent auf anderen Langstrecken. Asiana Airlines hat ebenfalls den Treibstoffzuschlag um bis zu 220 Prozent erhöht.

Swiss International Air Lines und Edelweiss Air (Schweiz) haben ebenfalls Treibstoffzuschläge angehoben. SAS Scandinavian Airlines hat Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich hinzugefügt. Air France / KLM erhöhte seine Tickets um circa 10–15 Prozent auf Langstreckenpreise. Zudem erhöhte Thai Airways International seine Preise teilweise um etwa 10–15 Prozent.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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