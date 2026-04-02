Adidas-Bonus-Zertifikat mit 15%-Chance und 36% Sicherheitspuffer

Da im Sportartikelbereich vor allem in China mit kräftigem Wachstum zu rechnen sei und Einzelhändler optimistisch für das restliche Jahr 2026 sind, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 255 Euro ihre „Outperform“-Einstufung für die Adidas-Aktie.

Anlage-Idee: Wer im derzeit labilen Marktumfeld eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Adidas-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle eines stärkeren Kursrückganges hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit besonders hohem Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Adidas-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 86 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 160 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Adidas-Aktie (ISIN: DE000HM44RT7), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 160 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 86 Euro. Beim Adidas-Aktienkurs von 135,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 139,55 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 139,55 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 14,65 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 36,34 Prozent auf 86 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Adidas-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 86 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 139,55 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.