FDA-Zulassung ist da! Eli Lillys Abnehmpille Foundayo kommt: Das sagen Analysten

Für Patienten ohne Versicherungsschutz liegt der monatliche Direktpreis zwischen 149 und 349 US-Dollar, abhängig von der Dosis. Wer regelmäßig nachbestellt, profitiert von einem Treueprogramm: Die höchste Dosis kostet dann nur noch 299 US-Dollar pro Monat. Kassenpatienten mit kommerziellem Versicherungsschutz können das Mittel Lilly zufolge ab 25 Dollar monatlich erhalten.

Rund eine Woche vor dem ursprünglich erwarteten Termin hat die US-Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch die Abnehmtablette Foundayo von US-Pharmakonzern Eli Lilly zugelassen. Das Präparat kann einmal täglich ohne Einschränkungen bei Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeitszufuhr eingenommen werden – ein praktischer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ab dem 6. April soll Foundayo zunächst über Lillys Direktvertriebskanal LillyDirect verschickt werden, kurz darauf folgt die breite Verfügbarkeit in US-Apotheken.

Die frühere Zulassung gibt Lilly nach Einschätzung von Goldman Sachs zusätzlichen Rückenwind beim Anlauf des Produkts. Die Investmentbank hatte in einer Analyse vom selben Tag kalkuliert, dass der Bloomberg-Konsensus von 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz für das Gesamtjahr 2026 auch mit konservativen Annahmen erreichbar sei. Selbst dann, wenn Foundayo in den ersten elf Wochen rund 50 Prozent unter dem Startniveau des oralen Wegovy von Novo Nordisk liegen sollte. Die frühere Zulassung schaffe laut Goldman nun "zusätzlichen Puffer" für dieses Ziel.

Genügend Puffer sehen die Analysten auch für das Kursziel der Eli-Lilly-Aktie. Analyst Asad Haider setzt sein Kursziel bei 1260 US-Dollar fest, das liegt rund ein Drittel über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Für 2026 prognostiziert Goldman einen Konzernumsatz von gut 81 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Die Aktie legte am Zulassungstag um rund fünf Prozent zu.

Damit tritt Lilly in direkten Wettbewerb mit der im Dezember 2025 zugelassenen Wegovy-Pille von Rivale Novo Nordisk, der in den USA bereits mehr als 600.000 Verschreibungen erzielt hat.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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