    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Der nächste Milliardenmarkt

    7565 Aufrufe 7565 0 Kommentare 0 Kommentare

    FDA-Zulassung ist da! Eli Lillys Abnehmpille Foundayo kommt: Das sagen Analysten

    Die FDA hat Eli Lillys Abnehmtablette Foundayo früher als erwartet zugelassen. Was das für den GLP-1-Markt, den Preiskampf mit Novo Nordisk und die Aktie bedeutet.

    Für Sie zusammengefasst
    Der nächste Milliardenmarkt - FDA-Zulassung ist da! Eli Lillys Abnehmpille Foundayo kommt: Das sagen Analysten
    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Rund eine Woche vor dem ursprünglich erwarteten Termin hat die US-Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch die Abnehmtablette Foundayo von US-Pharmakonzern Eli Lilly zugelassen. Das Präparat kann einmal täglich ohne Einschränkungen bei Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeitszufuhr eingenommen werden – ein praktischer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ab dem 6. April soll Foundayo zunächst über Lillys Direktvertriebskanal LillyDirect verschickt werden, kurz darauf folgt die breite Verfügbarkeit in US-Apotheken.

    Für Patienten ohne Versicherungsschutz liegt der monatliche Direktpreis zwischen 149 und 349 US-Dollar, abhängig von der Dosis. Wer regelmäßig nachbestellt, profitiert von einem Treueprogramm: Die höchste Dosis kostet dann nur noch 299 US-Dollar pro Monat. Kassenpatienten mit kommerziellem Versicherungsschutz können das Mittel Lilly zufolge ab 25 Dollar monatlich erhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Short
    991,31€
    Basispreis
    5,41
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    878,05€
    Basispreis
    5,54
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eli Lilly

    -1,98 %
    +4,40 %
    -7,41 %
    -13,13 %
    +15,43 %
    +172,57 %
    +404,11 %
    +1.171,86 %
    +5.342,58 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Die frühere Zulassung gibt Lilly nach Einschätzung von Goldman Sachs zusätzlichen Rückenwind beim Anlauf des Produkts. Die Investmentbank hatte in einer Analyse vom selben Tag kalkuliert, dass der Bloomberg-Konsensus von 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz für das Gesamtjahr 2026 auch mit konservativen Annahmen erreichbar sei. Selbst dann, wenn Foundayo in den ersten elf Wochen rund 50 Prozent unter dem Startniveau des oralen Wegovy von Novo Nordisk liegen sollte. Die frühere Zulassung schaffe laut Goldman nun "zusätzlichen Puffer" für dieses Ziel.

    Genügend Puffer sehen die Analysten auch für das Kursziel der Eli-Lilly-Aktie. Analyst Asad Haider setzt sein Kursziel bei 1260 US-Dollar fest, das liegt rund ein Drittel über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Für 2026 prognostiziert Goldman einen Konzernumsatz von gut 81 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Die Aktie legte am Zulassungstag um rund fünf Prozent zu.

    Damit tritt Lilly in direkten Wettbewerb mit der im Dezember 2025 zugelassenen Wegovy-Pille von Rivale Novo Nordisk, der in den USA bereits mehr als 600.000 Verschreibungen erzielt hat. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 982,36$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der nächste Milliardenmarkt FDA-Zulassung ist da! Eli Lillys Abnehmpille Foundayo kommt: Das sagen Analysten Die FDA hat Eli Lillys Abnehmtablette Foundayo früher als erwartet zugelassen. Was das für den GLP-1-Markt, den Preiskampf mit Novo Nordisk – und die Aktie bedeutet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     