Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 02.04. - MDAX schwach -2,21 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:47) bei 23.002,48 PKT und fällt um -1,30 %.
Top-Werte: Brenntag +0,99 %, Deutsche Boerse +0,90 %, BASF +0,67 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,75 %, Infineon Technologies -4,08 %, Siemens Energy -3,62 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 28.648,32 PKT und fällt um -2,21 %.
Top-Werte: Lanxess +1,93 %, Evonik Industries +1,87 %, K+S +1,45 %
Flop-Werte: Jenoptik -3,69 %, Delivery Hero -3,49 %, Salzgitter -3,49 %
Der TecDAX steht bei 3.417,95 PKT und verliert bisher -1,98 %.
Top-Werte: Evotec +0,62 %, CANCOM SE +0,61 %, HENSOLDT -0,06 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,75 %, SUESS MicroTec -4,66 %, SMA Solar Technology -4,35 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.638,88 PKT und verliert bisher -1,64 %.
Top-Werte: ENI +3,55 %, TotalEnergies +2,43 %, DANONE +1,15 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -4,75 %, Infineon Technologies -4,08 %, Siemens Energy -3,62 %
Der ATX bewegt sich bei 5.412,98 PKT und fällt um -1,30 %.
Top-Werte: OMV +2,63 %, Verbund Akt.(A) +1,45 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,15 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,45 %, Lenzing -3,92 %, voestalpine -3,44 %
Der SMI steht bei 12.954,01 PKT und verliert bisher -0,65 %.
Top-Werte: Nestle +0,23 %, Zurich Insurance Group +0,18 %, Givaudan +0,14 %
Flop-Werte: Holcim -2,23 %, Logitech International -2,16 %, Amrize -2,03 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.910,38 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,43 %, DANONE +1,15 %, Stellantis +1,11 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -3,84 %, Schneider Electric -3,30 %, STMicroelectronics -3,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.951,98 PKT und verliert bisher -1,69 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,23 %, Securitas Shs(B) +0,05 %, Telia Company -0,03 %
Flop-Werte: Sandvik -3,26 %, Skanska (B) -3,02 %, SKF (B) -2,93 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.190,00 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,19 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,07 %, Public Power +0,03 %
Flop-Werte: Jumbo -4,25 %, Viohalco -4,16 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,56 %
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