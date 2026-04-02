Amazon greift SpaceX an: Übernimmt der Tech-Riese Globalstar für Megasumme?

Amazon führt Gespräche über die Übernahme des Satellitenunternehmens Globalstar, um seine Aktivitäten im Bereich Internetdienste in der erdnahen Umlaufbahn zu stärken, berichtete die Financial Times am späten Mittwoch. Laut dem Bericht sind die Gespräche noch im Gange und komplex, unter anderem aufgrund von Apple, das eine Beteiligung von 20 Prozent an Globalstar besitzt und in die Verhandlungen einbezogen werden muss.

Laut Financial Times wurde noch keine endgültige Einigung erzielt, und die Gespräche könnten immer noch scheitern. Ein solcher Deal würde Amazons Bemühungen beschleunigen, mit SpaceX und dessen Starlink-Netzwerk auf dem schnell wachsenden Markt für Satelliteninternet zu konkurrieren. Amazon und Globalstar reagierten nicht umgehend auf eine Anfrage von MT Newswires nach einer Stellungnahme.

Amazon will seine eigenen Aktivitäten im Bereich Satelliten‑Internet deutlich stärken, um mit dem dominierenden Netzwerk Starlink von SpaceX zu konkurrieren. Starlink hat bereits über 9 500 Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO) und mehr als 9 Millionen aktive Nutzer weltweit. Ein Deal mit Globalstar könnte Amazons Pläne beschleunigen. Der Konzern baut seit Jahren ein eigenes LEO‑Satellitennetzwerk namens Amazon Leo, das Breitbandinternet aus dem All bereitstellen soll. Bisher wurden rund 200 Satelliten gestartet, geplant sind Tausende weitere, um eine globale Abdeckung zu erreichen.

Globalstar besitzt eine vorhandene Satelliteninfrastruktur, L‑Band‑Frequenzen und bestehende Netzwerke, die Amazon helfen könnten, den Aufbau seines Netzes zu beschleunigen – ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen. Der Dealwert soll rund 9 Milliarden US‑Dollar betragen. Bisher ist keine endgültige Vereinbarung erreicht worden, und die Gespräche könnten noch scheitern. Weder Amazon noch Globalstar haben dies offiziell bestätigt.

Die Aktie von Globalstar ist am Donnerstag (10:30 Uhr, MESZ) 11,86 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 66 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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