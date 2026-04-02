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    Eskalationsängste

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    Bitcoin, Ethereum und XRP fallen nach Trump-Rede

    Der Kryptomarkt bricht ein, nachdem Trump den Ton im Iran-Konflikt verschärft und konkrete Details zu einem Waffenstillstand ausbleiben.

    Für Sie zusammengefasst
    Eskalationsängste - Bitcoin, Ethereum und XRP fallen nach Trump-Rede
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt ist am Donnerstag deutlich unter Druck geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump eine härtere militärische Gangart gegenüber dem Iran angekündigt hat.

    Bitcoin notiert am Donnerstagvormittag bei 66.640 US-Dollar und liegt damit 3,6 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summiert sich der Verlust auf 4,9 Prozent. Noch deutlicher fällt die Korrektur im Altcoin-Sektor aus.

    Ethereum verliert 4,7 Prozent auf 2.050 US-Dollar und liegt auf Wochensicht 3,3 Prozent im Minus. XRP gibt um 3,3 Prozent nach und weitet sein Wochenminus auf über fünf Prozent aus. BNB fällt um 4,7 Prozent und verzeichnet auf Wochensicht ein Minus von sieben Prozent. Besonders stark trifft es Solana: Der Kurs bricht um 6,3 Prozent ein, womit sich das Wochenminus auf rund 11 Prozent ausweitet.

    Insgesamt verzeichnen 94 der 100 größten Kryptowährungen Kursverluste. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt um weitere 2,5 Prozent auf etwa 2,3 Billionen US-Dollar.

    Trump-Rede löst Abverkauf aus

    Auslöser der jüngsten Marktschwäche war eine 20-minütige Ansprache Trumps. Darin kündigte der US-Präsident an, den Iran in den kommenden zwei bis drei Wochen "extrem hart" treffen zu wollen. Konkrete Details zu militärischen Maßnahmen oder eine Perspektive für einen Waffenstillstand lieferte er nicht.

    Die Märkte hatten zuvor auf eine Entspannung gesetzt. Noch Anfang der Woche hatte Trump signalisiert, dass ein Ende des Konflikts innerhalb weniger Wochen möglich sei.

    Auch zur Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, blieb Trump vage. Diese werde sich "natürlich" öffnen, sobald die Kampfhandlungen abklingen – ein Zeitplan wurde jedoch nicht genannt.

    Krypto schwankt mit geopolitischen Schlagzeilen

    Die jüngste Kursentwicklung fügt sich in ein bekanntes Bild ein. Bitcoin bewegt sich seit rund fünf Wochen in einer breiten Spanne zwischen etwa 60.000 und 73.000 US-Dollar. Auf Eskalationsmeldungen reagiert der Markt regelmäßig mit Abverkäufen, während Hoffnungen auf Entspannung kurzfristige Erholungen auslösen.

    Trotz der aktuellen Schwäche gibt es auch Argumente für Optimismus. Historisch zählt der April zu den stärksten Monaten für Bitcoin: In 10 der vergangenen 15 Jahre schloss der Monat im Plus, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 20,9 Prozent.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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