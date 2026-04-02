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    Das wird gefährlich

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    Quanten könnten Bitcoin deutlich leichter knacken als gedacht, warnt Google

    Google-Forscher warnen, dass künftige Quantencomputer deutlich weniger Rechenleistung benötigen könnten als bisher angenommen, um die Kryptografie hinter Bitcoin anzugreifen.

    Für Sie zusammengefasst
    Das wird gefährlich - Quanten könnten Bitcoin deutlich leichter knacken als gedacht, warnt Google
    Foto: DALL*E

    Konkret geht es um eine rund 20-fache Reduzierung der benötigten Rechenleistung, um das mathematische Fundament zu überwinden, das Krypto-Wallets und Transaktionen absichert. "Das Aufkommen von kryptografisch relevanten Quantencomputern stellt eine ernsthafte Bedrohung für Kryptowährungen dar, die eine genaue Untersuchung möglicher Entwicklungen an der Schnittstelle von Quantencomputing und digitaler Finanzwelt erfordert", heißt es im Google-Whitepaper.

    Zum Hintergrund: Quantencomputer sind eine neue Generation von Rechnern, die bestimmte Berechnungen exponentiell schneller durchführen können als herkömmliche Computer – und damit theoretisch in der Lage wären, die Verschlüsselung zu knacken, die heute Krypto-Wallets schützt. Besonders brisant: Rund 6,7 Millionen Bitcoin – darunter auch jene, die dem pseudonymen Gründer Satoshi Nakamoto zugeschrieben werden – könnten durch künftige Quantenangriffe gefährdet sein.

    Alex Pruden, CEO des Forschungsunternehmens Project Eleven, macht die Dimension gegenüber Sherwood News deutlich: "Ihre Architektur mit hoher Taktfrequenz könnte einen privaten Schlüssel in 9 Minuten knacken, während Bitcoin-Blöcke durchschnittlich 10 Minuten benötigen. Das verändert das Bedrohungsmodell völlig." Und weiter:  "Bitcoin hat noch keinen vollwertigen Migrationsplan vorgelegt. Das ist die Lücke, die wir schließen müssen."

    Die Lösung heißt Post-Quanten-Kryptografie – kurz PQC – eine neue Generation von Verschlüsselungsverfahren, die speziell dafür entwickelt wurde, auch Angriffen durch Quantencomputer standzuhalten. Google selbst hat einen Zeitplan bis 2029 festgelegt, seine eigene Infrastruktur auf PQC umzustellen, und fordert die gesamte Krypto-Branche auf, es ihnen gleichzutun: "Wir fordern alle gefährdeten Kryptowährungs-Communities auf, unverzüglich auf PQC umzusteigen."

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    Die Einschätzungen zeigen ein gemischtes Bild: Während Google-Forscher Craig Gidney die Wahrscheinlichkeit eines angriffsfähigen Quantencomputers bis 2030 auf zehn Prozent schätzt, sieht Matthew Kimmell vom Krypto-Investmenthaus CoinShares dennoch eine beschleunigte Entwicklung: "Der Zeitrahmen wird kürzer und glaubwürdiger. Die gute Nachricht ist, dass das Problem weiterhin lösbar ist."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 66.063USD auf CryptoCompare Index (02. April 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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