Verbio - Aktie geht steil - 02.04.2026

Die Verbio Aktie konnte bisher um +5,82 % auf 41,66€ zulegen. Das sind +2,29 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,66€, mit einem Plus von +5,82 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verbio Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +87,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -6,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +87,56 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,06 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,88 % 1 Monat +51,39 % 3 Monate +87,56 % 1 Jahr +344,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Verbio vor allem um Bewertung und Kursentwicklung: Viele sehen die Aktie als zu teuer, andere erwarten bei steigenden Öl-/Biofuel-Preisen weitere Kurssteigerungen. Debatten drehen sich um THG-Quoten-Wachstum, Produktionskapazitäten in Deutschland, Palmöl-Importe und regulatorische Deckel. Einige warnen vor Überbewertung anhand von EBITDA-/KGV-Szenarien; der Ölpreis wirkt als Treiber, auch in der Nachbörse.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,63 Mrd.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.