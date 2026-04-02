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    Katjes International erzielt Rekord bei Umsatz – mit Anleihe 6,75 % bis 09/28

    Katjes International blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: starkes Umsatz- und Ergebniswachstum, strategische Zukäufe und solide Finanzbasis prägen die Entwicklung.

    Katjes International erzielt Rekord bei Umsatz – mit Anleihe 6,75 % bis 09/28
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz von Katjes International stieg im Jahr 2025 auf EUR 503,0 Mio., was einem Wachstum von +28,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich deutlich auf EUR 98,8 Mio., mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 %, deutlich über der prognostizierten Bandbreite von 9-10 %.
    • Im September 2025 wurde 60 % der Willy Bogner GmbH übernommen, um das Markenportfolio gezielt zu erweitern.
    • Durch den Verkauf einer 23 %-Beteiligung an CPK im vierten Quartal wurden über EUR 80 Mio. Mittelzufluss sowie ein außerordentlicher Ergebnisbeitrag von rund EUR 20 Mio. generiert.
    • Für 2026 erwartet Katjes International einen Konzernumsatz von über EUR 650 Mio. und eine EBITDA-Marge zwischen 10 % und 12 %.
    • Das Eigenkapital stieg auf EUR 266,9 Mio., bei einer Eigenkapitalquote von 33 %, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.

    Der Kurs von Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28

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    ISIN:NO0012888769WKN:A30V78





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