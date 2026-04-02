Katjes International erzielt Rekord bei Umsatz – mit Anleihe 6,75 % bis 09/28
Katjes International blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: starkes Umsatz- und Ergebniswachstum, strategische Zukäufe und solide Finanzbasis prägen die Entwicklung.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz von Katjes International stieg im Jahr 2025 auf EUR 503,0 Mio., was einem Wachstum von +28,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich deutlich auf EUR 98,8 Mio., mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 %, deutlich über der prognostizierten Bandbreite von 9-10 %.
- Im September 2025 wurde 60 % der Willy Bogner GmbH übernommen, um das Markenportfolio gezielt zu erweitern.
- Durch den Verkauf einer 23 %-Beteiligung an CPK im vierten Quartal wurden über EUR 80 Mio. Mittelzufluss sowie ein außerordentlicher Ergebnisbeitrag von rund EUR 20 Mio. generiert.
- Für 2026 erwartet Katjes International einen Konzernumsatz von über EUR 650 Mio. und eine EBITDA-Marge zwischen 10 % und 12 %.
- Das Eigenkapital stieg auf EUR 266,9 Mio., bei einer Eigenkapitalquote von 33 %, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.
Der Kurs von Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
+0,19 %
0,00 %
-0,48 %
-1,66 %
-3,49 %
+2,77 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.