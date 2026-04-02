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    Inflationsschock Schweiz

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    Ölpreis treibt Inflation hoch – Schweizer Preise ziehen an

    Die Schweizer Inflation erreichte im vergangenen Monat den höchsten Stand seit März letzten Jahres, da der Konflikt im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe trieb. 

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    Inflationsschock Schweiz - Ölpreis treibt Inflation hoch – Schweizer Preise ziehen an
    Foto: OpenAI

    Die Schweizer Inflation erreichte im vergangenen Monat den höchsten Stand seit März letzten Jahres, da der Konflikt im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe trieb, wie Dow Jones berichtet. Die Verbraucherpreise stiegen im März im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, nach 0,1 Prozent im Februar, wie das Schweizer Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Es war der erste Anstieg der jährlichen Inflationsrate seit vier Monaten.

    Wie in der benachbarten Eurozone wurde der Aufschwung durch höhere Energiepreise infolge der Schließung der Straße von Hormus angetrieben. Die Heizölpreise in der Schweiz stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent beziehungsweise im Vergleich zum Februar um 31 Prozent. Die Energie- und Brennstoffinflation legte im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu und stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Prozent. 

    Obwohl die Schweiz aufgrund ihres diversifizierteren Energiemixes besser als andere große Volkswirtschaften den Energieschock abfedern kann, wird erwartet, dass steigende Öl- und Gasimportpreise die Inflation im kommenden Jahr anheizen werden. Die Schweizerische Nationalbank prognostizierte im vergangenen Monat eine durchschnittliche Inflation von 0,5 Prozent sowohl für dieses Jahr als auch für 2027.

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    ISIN:EU0009654078WKN:965407

    Daten dieser Woche zeigen, dass die Inflation in der Eurozone im März auf 2,5 Prozent gestiegen ist, nach 1,9 Prozent im Februar. Nach dem harmonisierten Inflationsmaß der Europäischen Union lag die Inflation in der Schweiz im März bei 0,6 Prozent. Der Anstieg der Zinsen entfernt die Inflation weiter vom unteren Ende des Zielkorridors der schweizer Zentralbank SNB von 0 bis 2 Prozent, wo sie sich den Großteil des letzten Jahres bewegt hat. Dieser Anstieg dürfte die Bank in ihrer Annahme bestärken, dass sie die Zinsen nicht unter Null senken muss, um die Inflation anzukurbeln. Die politischen Entscheidungsträger hatten erklärt, dass die Hürden dafür angesichts der Belastungen für Sparer und Bankgewinne weiterhin hoch seien.

    Die Rolle des Schweizer Frankens als sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Unsicherheit führte nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar zu einer Aufwertung gegenüber dem Euro. Ein teurerer Franken bedeutet, dass Importprodukte billiger und Schweizer Exporte ins Ausland teurer werden, was die Wirtschaft bremst. Die starken Währungsschwankungen Anfang März veranlassten die SNB zu einer ungewöhnlichen Erklärung, in der sie ihre Bereitschaft zum Eingreifen auf dem Devisenmarkt bekundete, um eine rasche und übermäßige Aufwertung des Frankens zu stoppen.

    Teilweise deshalb hat der Franken im letzten Monat sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Dollar nachgegeben. Die meisten Anleger erwarten laut Daten der LSEG bis Ende des Jahres eine Zinserhöhung der SNB, nicht etwa eine Zinssenkung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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