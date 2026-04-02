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    Rally-Ende: Trump vor Vietnam 2.0 - "Iran in Steinzeit bomben"!

    So droht Trump den Iran "in die Steinzeit" zu bomben, wenn es nicht in den nächsten zwei oder drei Wochen zu einem Deal kommen werde

    Die Fernseh-Rede von Trump war das Gegenteil dessen, was viele erwartet hatten: nicht das Ende des Iran-Kriegs, sondern dessen weitere Eskalation! So droht Trump den Iran "in die Steinzeit" zu bomben, wenn es nicht in den nächsten zwei oder drei Wochen zu einem Deal kommen werde - faktisch kündigt also hier ein US-Präsident vor laufender Kamera und Millionen-Publikum Kriegsverbrechen an! Der Ölpreis steigt nach der Rede deutlich, weil Trump keine Perspektive für die Öffnung der Strasse von Hormus entwerfen kann (darum sollten sich ab jetzt die anderen Nationen kümmern). Dabei triefte die Rede von Trump geradezu von Widersprüchen - das zeigt die Planlosigkeit der US-Führung in einem improvisierten Iran-Krieg..

    Hinweise aus Video:

    1. Warum der S&P 500 regelmäßig zum Wochenende einbricht

    2. Iran-Konflikt: Trump-Rede offenbart Planlosigkeit, Märkte nervös

     

    Das Video "Rally-Ende: Trump vor Vietnam 2.0 - "Iran in Steinzeit bomben"!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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