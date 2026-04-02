Die Krise im Nahen Osten erreicht die US-Supermärkte

Im Zentrum der Krise stehen zwei chemische Verbindungen, die den meisten Verbrauchern nur als kryptische Kürzel auf der Unterseite ihrer Verpackungen begegnen: MEG (Monoethylenglykol) und PTA (Gereinigte Terephthalsäure). Diese Stoffe sind die unverzichtbaren Bausteine für PET – jenen glasklaren, wasserfesten Kunststoff, der in den USA für nahezu alle Lebensmittelverpackungen verwendet wird.

Lange Zeit fühlten sich die USA durch ihren boomenden Schieferöl-Sektor und eine autarke Petrochemie-Industrie gegen globale Erschütterungen immun. Noch vor wenigen Tagen erklärte US-Präsident Donald Trump, die blockierte Straße von Hormus sei ein Problem anderer Länder , doch mittlerweile wird auch die weltgrößte Volkswirtschaft von den Verwerfungen durch den Nahost-Krieg eingeholt. US-Hersteller von Limonadenflaschen, Erdnussbuttergläsern und Sandwichbeuteln schlagen Alarm. Die global vernetzte Welt der Kunststoffe kennt keine sicheren Häfen.

Internationale Branchenriesen wie Indorama Ventures und Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) haben nach Bloomberg-Informationen bereits "Force Majeure" (höhere Gewalt) erklärt. Lieferungen werden ausgesetzt, Verträge können nicht mehr bedient werden. Indorama hat bereits Preiserhöhungen von 10 Cent pro Pfund PET-Granulat angekündigt, ergänzt durch einen temporären "Kriegszuschlag" von weiteren 5 Cent.

Diese Entwicklung deckt sich mit unserer Analyse vor wenigen Tagen zur Lage in Deutschland. Während wir hierzulande bereits über drastische Preissprünge bei unverzichtbaren Hygieneartikeln wie Babywindeln (plus 15 bis 25 Prozent) und Damenhygieneartikeln berichteten, zeigt der Blick über den Atlantik, dass die Ursachen identisch sind.

In Deutschland ist es die Abhängigkeit von Naphtha-Derivaten aus der Golfregion, die die Preise für Müllsäcke und Frischhaltefolien treibt. In den USA manifestiert sich das Problem nun zuerst in der Lebensmittelabteilung. "Die Tüte Kartoffelchips allein wird 5 bis 10 Cent teurer. Alles, was Sie kaufen, wird betroffen sein", warnt Jonathan Quinn, CEO von EGC Consulting, gegenüber Bloomberg. Er schätzt, dass die Verpackungskosten in den USA innerhalb eines Monats um 5 Prozent und in einigen Kategorien um bis zu 20 Prozent steigen könnten.

Interessant ist der Vergleich der Branchenriesen: Während der deutsche Gigant BASF in Ludwigshafen unter den hohen Energiepreisen ächzt und seine Produktion zunehmend nach Asien verlagert, warnt Dow-CEO Jim Fitterling in den USA davor, dass es nach einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus bis zu neun Monate dauern könnte, bis die petrochemischen Ströme wieder normal fließen. Dow hat die angekündigten Preiserhöhungen für Kunststoffharze bereits auf 30 Cent pro Pfund verdoppelt.

Europa reagiert derweil mit kreativer Verzweiflung. Die EU hat bereits damit begonnen, Winzer dafür zu bezahlen, unverkäufliche Weinvorräte in Ethanol umzuwandeln. Dieser biologisch gewonnene Alkohol soll die Nachfrage nach erdölbasierten Chemikalien abfedern und als Treibstoffzusatz dienen – ein deutliches Zeichen dafür, wie prekär die Versorgungslage mit klassischen fossilen Grundstoffen hierzulande bereits ist. Die Hersteller erhöhen zudem die Preise für Haushaltsreiniger, Reifen und Tierfutter.

Ob in den Vororten von Chicago oder in deutschen Kleinstädten: Der Verbraucher zahlt die Zeche für die geopolitische Blockade im Nahen Osten. Was als Energiekrise begann, hat sich zu einer umfassenden Materialkrise ausgewachsen. Wenn selbst die USA, das Land des billigen Schiefergases, Preissprünge bei einfachsten Alltagsgegenständen wie Chipstüten nicht mehr verhindern können, verdeutlicht dies die Tiefe der globalen Versorgungsfalle. Die "Krisen-Inflation" ist kein lokales Phänomen, das nur Asien oder Europa trifft, sie ist der neue globale Standard für das Jahr 2026.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion