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    Hoffnung schwindet

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    Krypto-Regulierung: "Clarity Act" droht 2026 auszubleiben

    Analysten senken die Erwartungen an einen baldigen Erlass des "Clarity Act", wodurch sich die Hoffnung auf eine Regulierung des Kryptomarktes zunehmend verzögert.

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    Hoffnung schwindet - Krypto-Regulierung: "Clarity Act" droht 2026 auszubleiben
    Foto: Dall-E

    Der sogenannte "Clarity Act", eines der zentralen Gesetzesvorhaben zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte, könnte nach Einschätzung der Investmentbank TD Cowen in diesem Jahr nicht mehr verabschiedet werden.

    Nur noch ein Drittel Chance auf Verabschiedung

    In einer aktuellen Analyse zeigt sich die Bank zunehmend skeptisch: Die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Senat noch 2026 eine Version des Gesetzes verabschiedet, die auch das Repräsentantenhaus passieren kann, liege lediglich bei rund einem Drittel. Noch vor wenigen Monaten hatten Beobachter deutlich höhere Erfolgschancen gesehen.

    Selbst politische Unterstützer treten mittlerweile auf die Bremse. So wird US-Senator Mark Warner laut Medienberichten nur noch mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 bis 60 Prozent zitiert – ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Einschätzungen von bis zu 80 Prozent.

    Streitpunkt Stablecoins bleibt ungelöst

    Ein zentraler Konfliktpunkt bleibt die Regulierung von Stablecoins. Ein jüngster Kompromissvorschlag sieht vor, dass Unternehmen keine Zinsen auf ungenutzte Stablecoin-Guthaben zahlen dürfen. Stattdessen wären lediglich nutzungsbasierte Belohnungen erlaubt, etwa für Transaktionen im Alltag.

    Krypto-Unternehmen wie Coinbase kritisieren, dass fehlende Zinsen Stablecoins als Anlageinstrument unattraktiver machen würden.

    Banken wiederum sehen die Gefahr, dass Stablecoins verstärkt im Zahlungsverkehr eingesetzt werden könnten – und damit klassische Einlagenmodelle unter Druck geraten.

    Nach Einschätzung von TD Cowen handelt es sich bei dem Vorschlag zudem nicht um einen echten Durchbruch, sondern um eine bereits bekannte Idee, die bislang keine Einigung erzielen konnte.

    Zeitfenster wird knapp

    Zwar bleibt theoretisch Zeit für eine parteiübergreifende Einigung. Der Gesetzgebungsprozess könnte sich bis zur Sommerpause des US-Kongresses im August hinziehen. Beobachter erwarten, dass ein möglicher Durchbruch erst in letzter Minute erfolgen könnte.

    "Die wahrscheinlichste Bewegung sehen wir Ende Juli, kurz vor der Sommerpause", heißt es in der Analyse. "Erst der drohende Stillstand könnte die Senatoren zu einem Kompromiss zwingen."

    Politischer Durchbruch nur gegen Widerstände denkbar

    Ein Szenario bleibt dennoch möglich: Der Kongress könnte das Gesetz auch ohne vollständige Zustimmung aller Interessengruppen verabschieden. Solche Entscheidungen kommen zwar vor, gelten jedoch als Ausnahme.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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